Les États-Unis annoncent de nouveaux projets pour soutenir l’adaptation et la résilience au climat dans les Caraïbes.

À Georgetown, en Guyane, lors de la 46e réunion ordinaire de la Conférence des gouvernements de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), les États-Unis ont mis en avant plus de 43 millions de dollars de financement de l’USAID, dont 15,8 millions de dollars de financement non annoncé précédemment pour faire face aux menaces climatiques et à la biodiversité dans les Caraïbes.

L’annonce a été faite par l’ambassadrice des États-Unis auprès des Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, qui dirigeait la délégation américaine à la 46e réunion ordinaire de la Conférence des gouvernements de la CARICOM, s’appuyant sur le solide partenariat entre les États-Unis et la CARICOM.

Ces investissements s’inscrivent dans le cadre du plan présidentiel d’urgence pour l’adaptation et la résilience (PREPARE). À travers le PREPARE, les États-Unis continueront à s’associer aux populations des Caraïbes pour faciliter l’adaptation et la résilience au climat dans la région. Le travail de l’USAID sur le climat dans les Caraïbes soutient les priorités de l’administration Biden-Harris et contribue à faire avancer les objectifs du Partenariat États-Unis-Caraïbes pour faire face à la crise climatique de 2030, ou PACC 2030, dont l’USAID est un partenaire clé. Le PACC 2030 est le partenariat phare du gouvernement américain avec les Caraïbes pour faire progresser l’adaptation et la résilience climatiques et la coopération en matière d’énergie propre jusqu’en 2030, alors que nous nous efforçons d’atteindre les objectifs à long terme de l’Accord de Paris et des Objectifs de développement durable 2030.

Protéger la biodiversité marine et renforcer la résilience climatique dans les Caraïbes

L’USAID fournira 5,8 millions de dollars pour réduire les menaces qui pèsent sur la biodiversité côtière et marine et renforcer la résilience des communautés côtières dans les Caraïbes face aux effets négatifs du changement climatique. Le programme se concentrera sur la préservation des écosystèmes et des espèces menacés, tels que les mangroves et les récifs coralliens, ainsi que les communautés de requins, de raies, de tortues marines, etc. Les travaux permettront également d’améliorer la résilience climatique et le bien-être des communautés locales, notamment les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les LGBTQ et les populations autochtones.

Renforcer la sécurité de l’eau en Haïti

Afin de renforcer les capacités et les performances des institutions et des marchés du secteur de l’eau en Haïti, l’USAID fournira un montant initial de 10 millions de dollars. Ce soutien aidera les institutions à planifier le financement et la fourniture de services d’eau potable sûrs et fiables avant, pendant et après les chocs et les stress tels que les crises climatiques, les pandémies sanitaires et les troubles civils. Grâce à ce soutien de l’USAID, un million d’Haïtiens auront accès à des sources d’eau potable résistantes au climat.

Débloquer le financement climatique pour renforcer la résilience climatique dans les Caraïbes

Dans le cadre du Programme d’investissement climatique dans les Caraïbes (CCIP) de 20 millions de dollars annoncé par la vice-présidente Kamala Harris en juin 2023, l’administratrice adjointe de l’USAID, Marcela Escobari, a annoncé aujourd’hui deux nouveaux projets visant à accroître l’investissement climatique dans les Caraïbes. Le travail avec le Private Financing Advisory Network (PFAN) comprend 3 millions de dollars pour des services de conseil aux entreprises afin d’aider à préparer les petites et moyennes entreprises à l’investissement. Le second projet comprend 608 000 dollars pour Deetken Impact, une société d’investissement dans la résilience climatique et les énergies renouvelables qui se concentrera sur le renforcement des petites et moyennes entreprises, en mettant l’accent sur les femmes entrepreneurs.

L’administrateur adjoint Escobari a également souligné le financement de 6,1 millions de dollars récemment annoncé par l’administrateur Power de l’USAID pour le nouveau programme RESET (Caribbean Resilient Economies and Sectors), qui réduira les obstacles au financement public et privé afin de renforcer la résilience au climat et aux catastrophes et de soutenir l’adoption de pratiques intelligentes face au climat dans des secteurs critiques.

Avec un financement de 1,75 million de dollars, l’USAID a également soutenu le développement du nouveau Fonds de résilience du Fonds de développement de la CARICOM, ainsi que des services de conseil pour soutenir la collecte de capitaux afin de construire un pipeline d’investissement. Le Fonds de résilience, qui devrait lever 100 millions de dollars, vise à accroître les investissements dans l’adaptation et le changement climatique dans les Caraïbes orientales et méridionales.