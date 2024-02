Visite de l’ambassadeur britannique en Martinique : Interview de Théo Rycroft

Theo Rycroft, ambassadeur adjoint britannique, effectue actuellement une visite stratégique en Martinique et en Guadeloupe, visant à renforcer les liens entre le Royaume-Uni et les Antilles françaises. Lors d’un briefing au port de Fort-de-France le 27 février, il a souligné son engagement pour soutenir la région, notamment concernant la lutte de stupéfiant. Cela faisait 28 ans qu’un ambassadeur britannique n’avait pas foulé le sol de la Martinique.

Theo Rycroft, l’ambassadeur adjoint britannique, prend actuellement part à une visite de grande importance en Martinique et en Guadeloupe, s’étendant du 26 février au 1er mars. Son séjour revêt un caractère significatif et un but bien précis : renforcer les liens entre le Royaume Uni et les Antilles françaises. Cette mission diplomatique vise à approfondir la compréhension du paysage politique, économique et culturel de la région, en privilégiant les rencontres avec les autorités locales et les acteurs clés. Cette visite aura été l’occasion pour lui de pouvoir aborder certaines problématiques pouvant frapper les ressortissants britanniques à n’importe quel moment. Lors d’un briefing tenu au port de Fort-de-France ce mardi 27 février, l’ambassadeur adjoint a mis en avant son engagement en faveur du soutien aux ressortissants britanniques, tout en exprimant son désir d’encourager les Martiniquais à explorer et visiter le Royaume-Uni. La dernière visite d’un ambassadeur britannique en Martinique remonte à 28 ans.

Qui êtes-vous ?

Je suis Theo Rycroft, ambassadeur adjoint du Royaume-Uni en France. Mon déplacement actuel vise à visiter la Martinique et la Guadeloupe afin de mieux appréhender leur culture, leurs enjeux et les opportunités qu’offre cette région magnifique. Notre premier objectif est de renforcer les liens entre la Martinique et le Royaume-Uni.

Qu’est-ce qui vous a attiré aux Antilles ?

Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un programme dédié à l’exploration des territoires d’Outre-Mer français. La dernière visite d’un ambassadeur britannique en Martinique remonte à 28 ans, d’où la nécessité de renouveler cette démarche. Nous souhaitons également soutenir notre consul honoraire, qui représente le Royaume-Uni depuis plus de 30 ans. La présence de ressortissants britanniques en Martinique, qu’ils soient résidents ou touristes, souligne l’importance de veiller à leur bien-être.

Avez-vous pu avoir des échanges avec les acteurs locaux des Antilles françaises ?

Nous avons eu des rencontres fructueuses avec les autorités locales, discutant de divers sujets lors de visites, notamment à la préfecture, abordant des questions liées aux actes illégaux de ressortissants. Il reste encore de nombreux sujets à explorer pour renforcer les liens entre la Martinique et le Royaume-Uni.

Quels sont vos projets pour les ressortissants du Royaume-Uni ?

Nous avons discuté avec l’administration du tourisme de Martinique de la nécessité d’attirer davantage de touristes, au-delà des croisières. Explorer des offres différentes de celles des îles anglophones de la Caraïbe pourrait être une piste intéressante. Notre mission inclut la sécurité de nos ressortissants et un soutien éventuel à la politique militaire locale, notamment dans la lutte contre le trafic de drogue.

En termes de stratégie, que peuvent représenter la Martinique et la Guadeloupe pour votre pays ?

Pour le Royaume-Uni, ces régions sont des partenaires stratégiques. Nous avons un accord bilatéral avec la France pour approfondir la coopération en matière de gestion de crise et de lutte contre le trafic de stupéfiants.

Serait-il donc nécessaire de renouveler des visites comme celle-ci aux Antilles ?

J’espère que nous reviendrons bientôt dans les années à venir, ne repoussant pas cette occasion pendant 28 ans. Célébrer et reconnaître notre engagement diplomatique au sein de la France et de ses territoires d’outre-mer est crucial.

Cela peut-il être une opportunité pour encourager les Antillais à venir visiter le Royaume-Uni ?

Effectivement, c’est notre objectif. Nous espérons avoir pu mettre en valeur les atouts de notre pays pour les touristes, encourageant les Antillais à visiter le Royaume-Uni. Les liens entre les deux régions sont précieux, et je remercie chaleureusement les Martiniquais pour leur accueil. Découvrir cette île a été un immense plaisir, et j’espère pouvoir y revenir bientôt, même en tant que touriste !

Propos recueillis par Thibaut Charles