Le sommet des coopératives de crédit de l’OECO présentera une liste dynamique d’intervenants

Le 17e Sommet annuel des coopératives de crédit de l’OECO prévu du 24 au 29 septembre 2024 à la salle paroissiale St. Alphonsus, approche, réunissant des dirigeants de coopératives de crédit, des experts financiers et des professionnels de l’industrie sous le thème “Coopératives de crédit : Habilitées à prospérer dans un paysage en évolution”. Selon les organisateurs, l’événement de cette année devrait être à la fois engageant et éducatif, avec des discours d’ouverture, des discussions de groupe et des sessions interactives visant à promouvoir l’innovation et le développement dans le secteur des coopératives d’épargne et de crédit.

Damien Dublin, président de la Dominica Cooperative Societies League Ltd et hôte du sommet de cette année, a souligné que “ce sommet est un moment crucial pour nous permettre de réfléchir à nos progrès, de partager nos idées et d’élaborer des stratégies pour l’avenir. Je suis convaincu que les collaborations, les discussions et les partenariats que nous encourageons renforceront notre mouvement, donneront à nos communautés les moyens d’agir et nous prépareront à saisir les opportunités et à relever les défis d’un environnement financier en rapide évolution. Au nom de la DCSLL, je remercie chaleureusement tous nos sponsors, partenaires et participants, et je souhaite à tous un sommet fructueux et enrichissant”.

Valda Henry, gouverneur adjoint de la Banque centrale des Caraïbes orientales (ECCB), a été annoncée comme l’oratrice principale. Elle partagera ses réflexions sur l’évolution de l’environnement financier et sur le rôle essentiel que jouent les coopératives de crédit dans le renforcement de la résilience économique. Irving McIntyre, ministre des finances, du développement économique, de la résilience climatique et de la sécurité sociale, présentera son point de vue sur la croissance économique régionale et l’inclusion financière.

Un groupe distingué d’intervenants et de spécialistes de l’industrie participera également au sommet, notamment Verieux Mourillon, Master Learning Coach, Jose Vargas de Mastercard, Patrick George, Daryl Thomas, Michel Williams, Philomena Lee, Trevor Blake, Alouis Fisal de ECSRC, Omar Burch Smith, et Eleni Giakoumopoulos du Global Women’s Leadership Network, parmi d’autres. Ces experts apporteront aux participants des connaissances avancées sur divers sujets, notamment la transformation numérique, les stratégies d’investissement, la gouvernance et l’impact sur la communauté.

L’ordre du jour du sommet prévoit une série d’activités, telles que des sessions éducatives, des tables rondes et des ateliers visant à équiper les coopératives de crédit pour qu’elles s’adaptent à l’évolution du paysage financier. Les participants auront un aperçu des tendances émergentes, des meilleures pratiques et des stratégies visant à promouvoir la croissance durable et l’inclusion financière au sein de leurs communautés.

Le sommet de cette année est rendu possible grâce aux contributions des sponsors, le sponsor en titre Corpeff Insurance Co. Ltd. et UTC Global Balance Fund, ainsi que les sponsors or First Citizens et Mastercard, MLajan et QNet, ECSE, ECACH, et Digital Finance Solutions, ainsi que de nombreux partenaires.

Selon le directeur général, M. David Fritz, Corp-EFF Insurance, en tant que sponsor principal du Sommet des Coopératives de Crédit de l’OECO 2024, la société soutient l’importance des partenariats public-privé dans la promotion du secteur financier et du mouvement des coopératives de crédit.

L’objectif de la société est d’être le fournisseur privilégié de services d’assurance aux coopératives de crédit, tout en remplissant sa mission qui est d’offrir des solutions d’assurance rentables qui renforcent et soutiennent la santé financière des coopératives de crédit dans l’ensemble de l’OECO”, a fait remarquer M. Fritz.

Phoenix Belfield, président du sommet de l’OECO et directeur général du DCSLL, a déclaré : “Le sommet est un événement incontournable pour les professionnels des coopératives de crédit et les parties prenantes qui se consacrent à la construction d’un écosystème coopératif financier résilient et prospère”

