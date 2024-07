Législatives : 3 chiffres qui racontent un premier tour historique

Une participation à 65 %

Les Français ont répondu présent. Hier, dimanche 30 juin, plus de 65 % des électeurs ont participé au premier tour des élections législatives. Un scrutin historique à la fois car il intervient trois semaines après la dissolution surprise d’Emmanuel Macron mais aussi car il marque un record de participation depuis au moins 20 ans.

Près de sept Français sur dix se sont ainsi rendus aux urnes. L’enjeu était tel que, malgré une campagne express, la participation a bondi de près de 20 points par rapport aux dernières élections législatives de 2022. Selon le ministère de l’Intérieur, plus de 2,6 millions de procurations ont été réalisées, c’est quatre fois plus qu’il y a deux ans. Cette forte participation n’aura pas eu pour effet de faire barrage au Rassemblement national comme certains spécialistes l’avaient évoqué. Ce dernier récolte ainsi 33,5 % des voix, devant le Nouveau front populaire (28,1 %) et le camp présidentiel (20,7 %).

Entre 285 et 315 triangulaires

Pourquoi le nombre de triangulaires est-il si important ? Pour accéder au second tour, il faut réunir plus de 12,5 % de voix des inscrits. Or plus le taux de participation est élevé, plus le pourcentage à partir duquel un candidat gagne son ticket pour la seconde étape est faible. Ainsi, en 2022, l’abstention était telle que les candidats en troisième position devaient obtenir en moyenne 27% des suffrages exprimés pour se maintenir dans une triangulaire. Cette année-là, le nombre de triangulaires était seulement de 8 ! C’est tout l’inverse qui s’est produit cette fois. Reste maintenant à savoir quelles seront les stratégies de désistement des partis.

Le Nouveau front populaire, à l’instar des consignes données par Jean-Luc Mélenchon, porte-parole LFI, demandera à ses candidats arrivés en troisième position de se retirer si le RN est arrivé en tête pour faire barrage à ce dernier. Dans le Calvados, le candidat NFP Noé Gauchard (23,16%) s’est ainsi retiré pour permettre à Elisabeth Borne, qualifiée au second tour avec 28,96% des voix de battre le candidat RN Nicolas Calbrix (36,26%). Le Premier ministre, Gabriel Attal, a également appelé au barrage : “Pas une voix ne doit aller au Rassemblement national”, dit-il. A cet égard, la candidate Renaissance Albane Branlant dans la Somme s’est désistée à la faveur de François Ruffin (NFP). “Je fais une différence entre les adversaires politiques et les ennemis de la République”, a-t-elle déclaré au micro de France Bleu Picardie.

11,5 millions

C’est le nombre de Français qui ont voté pour le Rassemblement national dimanche 30 juin, sur 49 millions d’électeurs. Le RN pulvérise son meilleur score établi à la présidentielle de 2022 au premier tour avec 8,13 millions de voix. Un “verdict sans appel” pour Jordan Bardella qui confirme la domination de l’extrême-droite en France.

Pour l’instant, impossible de savoir si le RN pourra obtenir la majorité absolue, tant convoitée par Jordan Bardella qui pourrait alors se proposer comme Premier ministre. “Je serai Premier ministre de tous les Français, je serai Premier ministre du quotidien qui placera dans les grandes priorités de mon gouvernement la priorité d’achat. Je serai toujours le garant de vos droits et de vos libertés”, a-t-il répété. ■