L’ensemble des infrastructures de santé de la Grenade va bénéficier d’un important coup de pouce grâce à un prêt de 9 970 500 USD accordé par la Banque de développement des Caraïbes (CDB) et financé par la Banque européenne d’investissement (BEI).

Martin Baptiste, chef de la division du secteur social de la BDC, Mme Kristina Eisele, représentante de la BEI pour les Caraïbes méridionales et orientales, M. Philip A. Telesford, ministre de la santé, et Mme Rhonda Jones, secrétaire permanente du ministère de la santé.

Le projet de renforcement du secteur de la santé a été lancé aujourd’hui lors d’une cérémonie organisée dans la capitale grenadienne, Saint-Georges.

Les fonds serviront à l’achat d’équipements médicaux et non médicaux et de fournitures générales, au renforcement des capacités et à la formation médicale et sanitaire spécialisée du personnel de santé, au coût de la livraison des vaccins et des campagnes de vaccination, ainsi qu’à la gestion de la chaîne d’approvisionnement et à l’entreposage au sein du système de santé de la Grenade. Le projet comprendra également la construction et la reconfiguration de certains établissements de santé.

Le financement est accordé au titre de la ligne de crédit II de la BEI pour l’action climatique – volet COVID-19, dans le cadre de laquelle l’institution vise à renforcer les systèmes de santé de la région à la suite de la pandémie grâce à des financements concessionnels obtenus avec l’appui de l’Union européenne (UE).

Martin Baptiste, chef de la division du secteur social de la CDB, a déclaré que l’investissement renforcera la capacité du secteur de la santé à fournir des soins en stimulant la réponse et la résilience aux impacts du COVID-19 et en augmentant la préparation et la capacité à répondre aux futures urgences sanitaires en Petite Martinique, à Carriacou et à la Grenade.

“Ce projet répond aux besoins des professionnels de la santé, mais surtout à ceux des citoyens des trois îles. Ce projet vous concerne. Une action urgente est nécessaire, et ce projet est l’un des principaux moyens dont dispose le gouvernement pour y répondre. Nous voulons vous assurer de l’engagement inébranlable de la CDB dans vos efforts pour atteindre les objectifs de développement que vous avez définis”, a déclaré le Dr Martin Baptiste.

L’ambassadrice Malgorzata Wasilewksa, de la délégation de l’UE à la Barbade et dans les États des Caraïbes orientales, l’OECO et le CARICOM/CARIFORUM, a déclaré : “L’UE continue de plaider en faveur de la couverture sanitaire universelle et accorde la priorité à la lutte contre les menaces sanitaires actuelles et futures à la Grenade et dans le reste de la région. Le programme qui vient d’être lancé continuera à améliorer la vie des Grenadiens et s’appuiera sur les actions précédentes en renforçant la résilience du système de santé du pays et en atténuant l’impact du COVID-19, ainsi qu’en préparant la Grenade à de futures urgences sanitaires”.

Mme Kristina Eisele, représentante de la BEI pour les Caraïbes orientales et méridionales, a déclaré : ” Investir dans la santé est vital pour les populations et l’économie. Nous sommes fiers de soutenir ce projet qui aura un impact durable sur la vie des habitants de la Grenade, en répondant à leurs besoins immédiats en matière de soins de santé et en renforçant leur capacité d’adaptation aux futures crises sanitaires.

Le ministre de la santé de la Grenade, M. Philip A. Telesford, a déclaré : “Notre engagement va au-delà de la brique et du mortier ; il englobe le pouls de chaque citoyen, le rythme de chaque battement de cœur qui cherche le réconfort dans des services de santé meilleurs et plus accessibles pour tous nos citoyens et les composantes de ce projet, telles qu’elles ont été méticuleusement élaborées, sont les pierres angulaires de nos aspirations. Je suis profondément convaincu qu’avec une volonté, un désir et un engagement forts, ce projet résonnera à travers le temps, touchant des vies, pansant des blessures et allumant l’espoir d’un secteur de la santé réactif et résilient”.

L’investissement dans le renforcement des soins de santé dans le monde est l’un des piliers de la stratégie ” Global Gateway ” de l’UE, dont la BEI est un partenaire clé. Les autres pays membres de la CDB qui bénéficient d’un soutien sont Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Un projet de 9,86 millions d’USD destiné à renforcer le système de santé de Sainte-Lucie a été lancé au début du mois de février ; une initiative similaire est en cours de préparation pour Saint-Vincent-et-les-Grenadines au mois de mars.

Source: Dominica news on line.