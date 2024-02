Le Premier ministre, l’honorable Dr Terrance Drew, dirige la délégation à la conférence de la CARICOM en Guyane

Premier ministre de Saint-Kitts-et-Nevis L’hon. Dr Terrance Drew et ministre du ministère du Gouvernement local et du développement régional du Guyana, l’hon. Anand Persaud à la cérémonie de la garde d’honneur à l’aéroport international Cheddi Jagan



Georgetown, Guyane, le 24 février 2024 (Attaché de presse, PMOSKN) – Le Premier ministre, l’honorable Dr Terrance Drew, et sa délégation sont arrivés en Guyane pour assister à la quarante-sixième (46e) réunion ordinaire de la Conférence des chefs de gouvernement des Caraïbes. Communauté (CARICOM), marquée par une cérémonie de garde d’honneur. Accueillie par le ministre du Gouvernement local et du Développement régional du Guyana, l’honorable Anand Persaud, ainsi que d’autres hauts responsables, la présence de la délégation souligne l’importance de la collaboration régionale.

Le Premier ministre Drew est accompagné de son épouse Mme Diani Prince Drew et de hauts fonctionnaires du gouvernement, dont la chef de la fonction publique, Mme Thelma Richards ; Secrétaire Permanente au Cabinet du Premier Ministre, Mme Naeemah Hazelle ; Ambassadeur auprès de la CARICOM et de l’OECO, Son Excellence Larry Vaughan ; Attachée de presse du Premier ministre de Saint-Kitts-et-Nevis, Mme Adelcia Connor-Ferlance ; et l’agent principal du service extérieur, M. Bjorn Hazel.

Sous la présidence de Son Excellence Dr. Mohamed Irfaan Ali, Président de la République Coopérative de Guyane, les travaux officiels de la 46ème Réunion Ordinaire débutent le dimanche 25 février. Le premier jour de la Conférence comprend une série de réunions cruciales, culminant avec une conférence de presse et une cérémonie d’ouverture de bon augure dans l’après-midi.



Premier ministre l’hon. Le Dr Terrance Drew et l’hon. Anand Persaud à la cérémonie de la garde d’honneur à l’aéroport international Cheddi Jagan

Les délibérations de la Conférence porteront sur des questions urgentes et primordiales pour la région des Caraïbes. Ceux-ci incluent les menaces territoriales, la criminalité et la violence, le changement climatique, le financement climatique, la sécurité alimentaire et nutritionnelle régionale, la libre circulation des ressortissants des communautés, la sécurité régionale et la situation en Haïti. En outre, les discussions s’étendront à des événements mondiaux cruciaux tels que la vingt-huitième Conférence des Parties (COP 28) et la quatrième Conférence internationale sur les petits États insulaires en développement.

Le leadership du Premier ministre Drew et la participation active de sa délégation témoignent d’un engagement commun à favoriser la coopération et à relever les défis auxquels est confrontée la Communauté des Caraïbes.