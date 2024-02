CTOSMA et CEMEA : Renforcement et professionnalisation du mouvement sportif en Martinique

En Martinique, le dynamisme du secteur sportif ne cesse de croître, témoignant d’une volonté ferme de renforcer les compétences de ses acteurs. Dans cette effervescence, le Comité Territorial Olympique et Sportif Martiniquais (CTOSMA) s’est imposé comme un pilier essentiel, œuvrant pour l’accompagnement des dirigeants sportifs de l’île. Son initiative récente d’organiser une soirée d’information dédiée aux formations est une illustration de cette mission. Le 22 février dernier, les dirigeants de ligues et de comités ont été conviés à cet évènement, où le Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active (CEMEA), sous la houlette de son directeur Frédéric Contault, a brillamment exposé son panel de formations. Voici les points de vue de MM. Contault et René Méril, Président du CTOSMA.

Monsieur Contault, pourriez-vous nous décrire l’objectif de cette réunion entre les acteurs du sport et les CEMEA ?

L’essence de notre rencontre ce soir était de tisser des liens entre le monde sportif et les CEMEA afin de discuter des sujets cruciaux, en particulier ceux des formations. Nous avons mis l’accent sur plusieurs formations clés comme celles axées sur les valeurs de la République et la laïcité, les formations civiques et citoyennes destinées aux jeunes en service civique, ainsi que le CFGA et le FDA pour les cadres associatifs. Nous avons également introduit les formations à l’animation professionnelle dans le domaine sportif, envisageant des partenariats pour permettre aux jeunes Martiniquais de se former sur notre territoire dans des métiers qui les passionnent, notamment celui d’éducateur sportif.

Président Méril, en quoi cette soirée d’information est-elle capitale pour le CTOSMA et les dirigeants sportifs de l’île ?

Cette initiative était cruciale pour nous, membres du CTOSMA, et les présidents de ligue, pour clarifier et identifier les diverses opportunités de formation disponibles. Ce savoir nous permettra d’établir un calendrier de formation à offrir aux différentes ligues. La formation est un pilier fondamental pour nous. Un autre point saillant de la soirée fut la professionnalisation de nos futurs encadrants. Nous devons travailler de concert avec les ligues pour déterminer les formations adéquates et l’organisation à mettre en place, afin de garantir que nos cadres martiniquais reçoivent une formation qualifiée sur l’île et ne soient pas contraints de partir en Guadeloupe ou en métropole pour se former.