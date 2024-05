Les grands événements posent des problèmes pour le site de Pigeon Island

St Lucia Times

Le Saint Lucia National Trust (SLNT) a déclaré que le plan historique et les structures historiques fragiles de Pigeon Island National Landmark posent des problèmes indéniables pour l’organisation d’événements de grande envergure.

Selon le Trust, à mesure que la taille des événements augmente, le dépassement d’une certaine capacité devient de plus en plus insoutenable et dangereux.

Le SLNT a déclaré que si le site est devenu un lieu privilégié pour le tourisme et les événements, il est essentiel de reconnaître son rôle principal en tant que parc du patrimoine historique internationalement reconnu.

” Pigeon Island National Landmark peut vraisemblablement conserver son rôle crucial dans le festival de jazz en accueillant des événements plus petits et plus intimes, ce qui permettra aux événements plus importants de se dérouler dans des lieux plus vastes et mieux adaptés”, a fait remarquer l’organisation dans un communiqué.

La déclaration complète figure ci-dessous :

Le Saint Lucia National Trust (le Trust) prend acte des récentes remarques du ministre du tourisme concernant la gestion du trésor historique et naturel de Sainte-Lucie, le Pigeon Island National Landmark (le Landmark).

Fort d’un partenariat de trente et un ans avec le Festival de Jazz et d’Arts de Sainte-Lucie, le Trust plaide en faveur d’une approche collaborative, stratégique et orientée vers les solutions pour faire face à l’évolution du paysage de la gestion des sites, tout en préservant la durabilité et la conservation du patrimoine.

Le Festival de Jazz et des Arts de Sainte-Lucie est reconnu comme l’un des événements les plus importants des Caraïbes et est prêt à poursuivre une croissance significative : Le Trust est conscient de la nécessité d’une relation symbiotique entre la conservation du patrimoine, la culture et le tourisme, et met l’accent sur le respect mutuel des valeurs et des priorités de chaque secteur.

Nous croyons fermement qu’un dialogue ouvert et une collaboration peuvent permettre d’atteindre un équilibre harmonieux – un équilibre qui protège soigneusement notre patrimoine pour les générations futures, tout en exploitant le potentiel de notre industrie touristique vitale.

En tant que Saint-Luciens, nous chérissons la riche histoire de notre île, souvent qualifiée d'”Hélène de l’Ouest” en raison de sa beauté inégalée et des conflits historiques entre les Français et les Britanniques. Le monument national de l’île Pigeon est un témoignage tangible de cette histoire.

Avant la construction de la chaussée reliant l’île Pigeon à la partie continentale de Sainte-Lucie, des visionnaires, dont Sir Julian Hunte et Robert Devaux, ont plaidé en faveur de sa préservation en tant que parc patrimonial.

Ils ont réussi et leurs efforts ont également abouti à la création du Trust, dédié à la sauvegarde du patrimoine de Sainte-Lucie. Comme l’a souligné Sir Julian lors de la Journée de la Terre 2022, “notre travail consiste à nous assurer que nous ne jetons pas notre patrimoine”.

Bien que le Landmark soit devenu un lieu privilégié pour le tourisme et les événements, il est essentiel de reconnaître son rôle premier en tant que parc du patrimoine historique internationalement reconnu.

Le Trust collabore étroitement avec les opérateurs touristiques et les organisateurs d’événements pour garantir une utilisation durable de cet espace patrimonial unique, en s’appuyant sur des textes législatifs tels que le Trust Act et les Pigeon Island Byelaws (règlements de l’île Pigeon). Ces lois fournissent des directives claires pour l’utilisation du site et le maintien de l’équilibre délicat entre l’utilisation et la conservation.

Le Trust ne cesse d’exhorter les organisateurs d’événements à respecter la réglementation, ainsi que les lignes directrices relatives aux événements de masse approuvées par le Cabinet en 2009, qui fixent des normes et des exigences en matière de sécurité.

Cependant, la disposition historique et les structures historiques fragiles du Landmark posent des défis indéniables pour l’accueil d’événements à grande échelle. Au fur et à mesure que les événements prennent de l’ampleur, il devient de plus en plus difficile et dangereux de continuer à dépasser une certaine capacité d’accueil au Landmark : Le site classé de l’île Pigeon peut vraisemblablement conserver son rôle crucial dans le festival de jazz en accueillant des événements plus petits et plus intimes, ce qui permettra aux événements plus importants de se dérouler dans des lieux plus vastes et mieux adaptés.

Face à ce défi, le Trust a pris des mesures proactives : Un audit des événements du Festival à Pigeon Island National Landmark a été mené par Mme Bernadette Albert, experte en gestion d’événements. Les conclusions, partagées avec les partenaires de la gestion du Festival en août 2023, soulignent la nécessité de mettre à jour les stratégies de gestion des sites.

Le Saint Lucia National Trust s’est engagé dans ce processus de dialogue et dans la recherche collaborative de solutions qui préservent l’intégrité du Pigeon Island National Landmark et des autres espaces patrimoniaux de Sainte-Lucie, tout en poursuivant des pratiques de tourisme durable.

