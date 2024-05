ATTENTION : Inquiétude face à l’amoncellement d’ordures à Marigot

Les commerçants et les habitants de Marigot s’insurgent contre le dépôt aveugle d’ordures près d’une ancienne jetée de leur communauté.

Un propriétaire d’entreprise a décrit la situation comme étant “dégoûtante”.

“De l’autre côté de la baie, il n’y a pas de collecte d’ordures parce qu’il n’y a pas d’accès pour les véhicules. Ils transportent donc tout dans un bateau et le déposent au bord de l’eau. À marée haute, elle oscille d’avant en arrière. Les déchets restent là pendant environ une semaine sous le soleil brûlant. Cela sent mauvais. Ils accumulent les asticots et attirent les rats”, a expliqué le propriétaire du commerce au St.

“Les plaisanciers voient les ordures s’amonceler et y déposent les leurs. Les bateliers prennent les déchets des différents bateaux et les font payer pour qu’ils s’en débarrassent et les jettent également dans cette zone”, déplore le propriétaire du commerce.

