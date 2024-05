Coup de pioche pour un projet de plusieurs millions de dollars au Mont Pimard

St. Lucia Times

La cérémonie d’inauguration des travaux qui s’est tenue le jeudi 16 mai 2024 a marqué le début d’un projet de plusieurs millions de dollars destiné à transformer Rodney Bay et à apporter une valeur ajoutée significative au produit touristique de Sainte-Lucie.

A’ila Resorts et l’hôtel TheLifeCo Holistic Wellness seront situés sur le pittoresque Mont Pimard, introduisant une approche novatrice dans le développement des stations balnéaires de Sainte-Lucie.

Comprenant des chambres, des villas privées et des résidences, A’ILA sera divisé en plusieurs zones, dont la première, TheLifeCo, devrait être achevée en 2025.

Les autres composantes de ce projet comprendront A’ila Palm, un centre de villégiature familial, A’ila Cove, un centre de villégiature réservé aux adultes, les résidences A’ila Sunset, les Seven Wonders Luxury Villas, dont l’achèvement est prévu en 2027, et la Blue Zone Avenue, qui comprendra une zone commerciale, des espaces de vente au détail et des résidences à long terme.

Le projet représente un investissement initial d’environ 870 millions de dollars américains.

Un investissement de cette ampleur offre un potentiel énorme pour l’industrie touristique de Sainte-Lucie. A’ila Resorts contribuera à augmenter le nombre de chambres sur l’île avec 520 chambres de luxe réparties dans différents concepts d’hébergement. En outre, l’hôtel holistique de bien-être The LifeCo représentera un investissement unique en son genre dans la région.

L’objectif principal de cette composante est de créer le premier complexe touristique et de bien-être contemporain de classe mondiale des Caraïbes, qui redéfinira l’hospitalité en associant harmonieusement le luxe moderne à la beauté inhérente de la nature.

Cela crée un monde de possibilités pour la croissance et l’expansion durables de l’industrie touristique de Sainte-Lucie, qui continue d’alimenter l’économie de l’île.

En tant qu’agence, Invest Saint Lucia s’est engagée à faire progresser non seulement l’économie de la nation, mais aussi le développement transformateur de ses habitants et de ses communautés. Ce projet audacieux offre une myriade d’opportunités d’investissements durables à Sainte-Lucie et, surtout, aux Saint-Luciens.

A’ila resorts a mis l’accent sur le développement d’une main-d’œuvre locale qualifiée, ainsi que sur l’engagement à soutenir la communauté locale et à favoriser des liens précieux.

Environ 300 personnes devraient être employées par des entrepreneurs locaux pendant les phases de construction. De plus, une fois le projet achevé, A’ila Resorts emploiera 800 personnes pour des activités touristiques haut de gamme, ce qui stimulera la création d’emplois et offrira des opportunités de progrès économique et social. Ces employés bénéficieront également d’opportunités de formation et de développement afin d’accroître et d’améliorer leur expérience dans le secteur du tourisme, en particulier le tourisme de luxe.

Par ailleurs, le promoteur s’est également engagé à financer la construction d’un parc public sur la plage de Reduit, destiné à offrir des installations plus confortables aux vendeurs et aux usagers de la plage.

Le parc comprendra des toilettes publiques, un parking, des installations de barbecue et des stands de vente améliorés pour les entrepreneurs locaux qui gagnent actuellement leur vie à Reduit Beach. Ce parc, qui sera géré grâce aux efforts conjoints du conseil municipal de Gros Islet et de l’Office national de protection de la nature, constituera un aspect important des efforts d’engagement communautaire d’A’ila Resort.

En tant qu’agence, Invest Saint Lucia s’efforce de créer un environnement propice à l’attraction d’investissements durables. A’ila Resorts a été présenté à l’agence sur recommandation de l’un de nos partenaires de confiance dans le domaine de l’hôtellerie internationale.

Atlas Group, la société mère, a une portée mondiale et une présence internationale de longue date, ce qui en fait un investisseur de choix pour le développement de l’un des centres touristiques les plus dynamiques de Sainte-Lucie. Elle s’est imposée comme une entreprise de premier plan dans les domaines de l’ingénierie, de la construction et de la gestion de projets, avec une expertise dans l’exécution de nombreux projets de grande envergure en Afrique du Nord, en Europe et aux États-Unis.

Dès le départ, Invest Saint Lucia a reconnu le potentiel de ce projet visionnaire et s’est engagée à le soutenir fermement. Localement, l’équipe a contribué à chaque phase de ce développement jusqu’à présent, y compris les activités initiales de sélection du site et les visites de familiarisation avec le site. Nous avons également offert notre expertise dans les domaines de la planification, de l’obtention d’incitations et d’approbations, et de la navigation dans le paysage local de l’investissement.

Ces services apportent un soutien essentiel aux investisseurs, ce qui les amène à faire confiance à Sainte-Lucie en tant que terre d’accueil pour développer et soutenir leurs investissements.

Grâce à une législation solide, à des incitations équitables et attrayantes et à des processus favorables aux entreprises, Sainte-Lucie continue d’être un lieu de prédilection pour les investisseurs du monde entier.

