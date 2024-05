Événement régional des commissaires de police

St. Lucia Times.

La commissaire de police Crusita Descartes-Pelius a représenté Sainte-Lucie à la 38e assemblée générale annuelle (AGA) et à la conférence de l’Association des commissaires de police des Caraïbes (ACCP).

L’événement, qui s’est déroulé du 13 au 17 mai 2024 à Belize City (Belize), avait pour thème “Améliorer la sécurité régionale grâce à une coopération renforcée en matière d’application de la loi”.

La conférence a été l’occasion de discussions approfondies sur des sujets cruciaux tels que la collaboration entre les forces de l’ordre, le contrôle des armes à feu, la prévention des gangs et la préparation de la sécurité régionale en vue de la prochaine Coupe du monde T20 de l’International Cricket Council (ICC).

L’ordre du jour comprenait également diverses stratégies que les pays des Caraïbes peuvent utiliser pour lutter contre l’entrée de drogues illégales et d’armes dans les pays, la violence régionale par armes à feu et la violence des gangs dans les Caraïbes, et la criminalité transnationale.

L’AGA et la conférence de l’ACCP ont rassemblé des représentants de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et des commissaires de police de 18 pays des Caraïbes.

Depuis sa création en 1987 à Castries, Sainte-Lucie, l’ACCP a joué un rôle moteur dans la promotion de la collaboration et de la coopération dans le développement et l’exécution de stratégies, de systèmes et de procédures de maintien de l’ordre.

Il met également l’accent sur le renforcement des capacités des policiers et la mise en œuvre de mesures proactives et durables pour prévenir la criminalité et améliorer les relations entre la police et la communauté.

