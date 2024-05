Concours de poésie du Caribbean Magazine Plus, 2024

Dominica News.

Magazine Plus des Caraïbes –

Amina Blackwood Meeks

Le Caribbean Magazine Plus et Arawak Media lancent leur quatrième concours annuel de poésie, 2024.

Pour le concours de poésie CMP 2024, nous nous efforçons de doubler le nombre de participants et de terminer en beauté avec un autre recueil de poèmes. Nous voulons plus de participants des Caraïbes hispanophones, néerlandophones et francophones.

Le concours se déroulera sur une période de 3 mois, du 10 mai au 23 août 2024. Les poètes sont invités à soumettre leurs œuvres sur Caribbean Magazine Plus à l’adresse suivante

Les participants pourront soumettre leurs poèmes dans n’importe laquelle des quatre langues, anglais, espagnol, français ou néerlandais, mais s’ils soumettent leur texte dans une langue autre que l’anglais, la transcription en anglais devra être jointe sur le même script.

Cette année, l’évaluateur du concours sera le Dr Amina Blackwood-Meeks, universitaire, poète et auteur.

Pour plus d’informations ou pour organiser une interview, veuillez contacter :

Arawak Media

Téléphone : 1-242-425-7046

Courriel : editor@caribmagplus.com/ info@caribmagplus.com

Facebook @Caribbean Magazine Plus, Twitter @MagCarib et Instagram @caribmagplus

et YouTube @CaribMag TV

