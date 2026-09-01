Les immigrés, leviers de la modernisation de la France ? Par Maurice Laouchez

L’immigration occupera une place croissante dans la campagne présidentielle.

Au-delà des considérations classiques sur un racisme qui ne veut pas mourir, le débat sur ce sujet se ramène à une question:

la France saura-t-elle utiliser la chance que lui a procurée une histoire que personne ne peut effacer?

Cette chance , c’est l’installation depuis des siècles, sur son sol, de millions de personnes porteuses de quasiment toutes les cultures du monde : cultures européennes, certes, mais aussi africaines, asiatiques, moyen-orientales, indiennes, amérindiennes, océaniennes, anglo-saxonnes , etc…

Ces porteurs de mille cultures sont souvent indispensables dans tous les secteurs d’activité du pays.

Leurs apports constituent une richesse largement sous-estimée, tant sous l’angle culturel que sous l’angle économique .

A partir de ce constat, une politique à la fois réaliste et humaniste consiste à optimiser la présence de la population immigrée, dans l’intérêt même de la culture et des équilibres économiques et démographiques français, mais aussi au profit de relations internationales nouvelles, d’une profondeur aujourd’hui insoupçonnée, que peut et doit développer la France avec le reste du monde.

Cette politique, à la fois réaliste et humaniste, est conditionnée; conditionnée par la mise en place d’ une stratégie valable pour tous ceux qui vivent sur le sol français : organiser tout autrement l’éternel défi du donner et du recevoir, du don et du contre-don, de telle sorte que la responsabilité individuelle l’emporte sur l’assistance collective.

Car l’assistance permanente souvent mal ciblée produit d’insupportables atteintes à la dignité de tout être humain; elle suscite aussi, et à juste titre la colère de ceux qui travaillent dur, pour des salaires parfois indécents.

Le contenu des programmes scolaires d’histoire des civilisations doit être entièrement revu dans cette perspective.

Ce incontournable ré-équilibrage ne peut pas concerner les seuls immigrés, mais la population toute entière.

C’est donc dans une approche forcément globale et pro-active que le ou la futur(e) locataire du Palais de l’Elysée trouvera les solutions aux problèmes de la France..

Pour cette modernisation, aux enjeux titanesques, tous les habitants du pays, respectueux des valeurs de la République devront être mobilisés; dans l’honneur et le respect, quelle que soit la couleur de leur peau, la nature de leurs croyances, ou leur lieu de naissance.

MANMAY, AN NOU GADÉ DOUVAN !

Maurice Laouchez