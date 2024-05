Les Kalinagos manifestent un vif intérêt pour la Croix-Rouge de la Dominique

Dominica News Online –

La branche Kalinago de la Croix-Rouge a été lancée en février 2024 et quatre mois plus tard, plus d’une centaine de Kalinagos de tous âges et de tous niveaux d’éducation ont manifesté leur intérêt, et la plupart se sont inscrits pour faire partie de la famille internationale de la Croix-Rouge.

La présidente locale de la Croix-Rouge Kalinago, Mme Kathleen Auguiste, s’est montrée optimiste face à une telle participation en si peu de temps. Selon elle, “l’ouragan Maria a peut-être été le facteur qui a motivé l’afflux de personnes manifestant leur intérêt et souhaitant devenir membre de la Croix-Rouge. Cependant, certaines personnes souhaitent simplement être formées à la réanimation cardio-pulmonaire et aux premiers secours parce que la saison des ouragans est déjà là”.

La Société de la Croix-Rouge de la Dominique a donné au peuple Kalinago la possibilité d’être formé et il fait usage de ce privilège. Tous ne souhaitent pas devenir membres de la Croix-Rouge, mais ils sont prêts à être formés.

À l’heure actuelle, plus de cinquante Kalinagos formés à la réanimation cardio-pulmonaire et aux premiers secours viennent de tous les hameaux. Il s’agit d’une initiative remarquable de la part de la population en raison de l’expérience passée de l’ouragan Maria. De nombreuses personnes se sont retrouvées vulnérables, sans personne vers qui se tourner pour obtenir un soutien médical et psychologique. Maintenant que les gens sont formés, ils sont mieux préparés à faire face à n’importe quelle catastrophe. De plus, l’ODM a mis en place des comités de catastrophe dans tous les hameaux, ce qui renforce le niveau de préparation dans le territoire.

La formation est un défi pour l’équipe de formateurs en raison de la grande taille du territoire. Dans chaque hameau, “il y a une personne de référence qui prend la responsabilité de mobiliser les gens pour des réunions ou des formations. Il serait très difficile d’organiser une formation collective. C’est pourquoi la formation est dispensée au niveau communautaire”, a déclaré Mme Auguiste.

