Appel au retrait de Cuba de la liste des États américains soutenant le terrorisme

Déclaration de presse de l’OPM –

L’ambassadeur cubain Gonzalez et le premier ministre Skerrit

Le Commonwealth de la Dominique note avec inquiétude le maintien de la République de Cuba sur la liste des États soutenant le terrorisme établie par le département d’État des États-Unis, qui identifie les gouvernements qui soutiennent activement des acteurs non étatiques violents impliqués dans des activités terroristes.

Le Commonwealth de la Dominique est fermement convaincu qu’il n’existe aucune preuve que le gouvernement cubain soutient des actes de terrorisme parrainés par l’État et considère qu’il s’agit d’une classification arbitraire destinée à justifier l’embargo économique imposé à Cuba par les États-Unis d’Amérique depuis des décennies.

En conséquence, la Dominique appelle à l’annulation de l’inscription non méritée et injuste de Cuba sur la liste des États soutenant le terrorisme.

La Dominique réitère son appel à la normalisation des relations avec Cuba et à la levée des sanctions économiques par les États-Unis afin de renforcer la paix, la stabilité et la croissance économique de la nation cubaine, qui a énormément contribué au développement et au bien-être de la région des Caraïbes, en particulier dans les domaines de la santé, de l’agriculture et de l’éducation.

Le Commonwealth de la Dominique est solidaire de Cuba dans sa condamnation du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, y compris les actes qualifiés de terrorisme d’État.

