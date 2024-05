Un haut fonctionnaire de police appelle à l’action contre la violence des gangs de jeunes

St Lucia Times

Le commissaire de police adjoint Ronald Phillip a insisté sur la nécessité d’une action collective et d’une approche multidimensionnelle pour lutter contre la violence des gangs impliquant des jeunes hommes.

“Le problème des jets de pierres et des jeunes hommes armés dans la ville, qui s’attaquent les uns les autres, est inacceptable”, a souligné M. Phillip.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux avaient précédemment montré des affrontements sur Chaussee Road, à Castries, impliquant des jeunes gens qui lançaient des pierres.

Les policiers du commissariat central se sont rendus à deux reprises sur les lieux, mais n’ont pas rencontré les jeunes.

En outre, aucune des parties impliquées n’a fait de déclaration à la police.

On pense que les jeunes appartiennent à la culture des gangs rivaux Sixx et Seven, importés de Trinité-et-Tobago.

Le commissaire de police adjoint Phillip a rappelé que la semaine dernière, la police avait récupéré plusieurs armes offensives auprès d’étudiants.

Cependant, il a déclaré que “nous ne pouvons pas nous sortir de cette situation par des arrestations”.

“Le temps est venu pour les parents de commencer à éduquer leurs enfants et d’assumer une plus grande responsabilité pour eux et leurs activités sociales”, a déclaré le haut fonctionnaire de police au St Lucia Times.

“Je mets au défi les ONG, les agences gouvernementales, les dirigeants communautaires, les organisations religieuses, les écoles, le Conseil national de la jeunesse et d’autres de s’exprimer et de dénoncer ce type d’activité qui se déroule parmi nos jeunes”, a déclaré M. Phillip.

Il a reconnu que de nombreuses îles sœurs de Sainte-Lucie sont confrontées à des problèmes similaires liés au syndrome d’imitation des Sixx et des Seven.

” Bien que nous reconnaissions que cette question dépasse le cadre du maintien de l’ordre, la police royale de Sainte-Lucie reste déterminée à assurer la sécurité des citoyens”, a déclaré M. Phillip.

“C’est pourquoi nous nous sommes lancés dans une série d’opérations stratégiques, d’engagements et d’interventions auprès des communautés et nous avons augmenté notre visibilité par le biais de patrouilles, en veillant à ce que les citoyens ressentent une plus grande présence policière”, a-t-il expliqué.

“Il est temps que tout le monde prenne des mesures pour sauver la vie de nos jeunes”, a déclaré Phillip.

