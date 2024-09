Les navires “Cruisezilla” sont-ils indispensables aux îles Caïmans ?

Par Sarah Bridge –

L’avertissement adressé aux îles Caïmans par les plus grands organisateurs de croisières au monde ne pouvait être plus clair.

La semaine dernière, dans le cadre cossu de la salle de bal du gouverneur du Westin Grand Cayman, sur la plage de Seven Mile, les dirigeants de MSC Cruises et de Carnival Cruise Line ont confirmé que, oui, si les îles Caïmans n’investissaient pas des millions de dollars dans la construction d’une installation d’amarrage pour les croisières, la prochaine génération de navires de croisière passerait tout simplement, emportant avec elle leurs lucratives redevances portuaires et des milliers de passagers qui dépenseraient leur argent.

Pour une île dont le secteur du tourisme de croisière est important, il s’agit d’un problème majeur. Il affecte non seulement les recettes publiques – les navires de croisière versent des sommes considérables au titre des droits portuaires et des redevances passagers – mais aussi les moyens de subsistance des entreprises qui dépendent du secteur des croisières, notamment les chauffeurs de taxi, les vendeurs d’aliments et de boissons, les voyagistes et les détaillants.

L’essor des méga-paquebots

Les navires de croisière sont de plus en plus grands, ce qui leur vaut le surnom de “Cruisezillas”. Il s’agit d’un problème unique pour la juridiction, qui est l’une des plus grandes destinations de croisière au monde, mais qui ne dispose toujours pas d’un poste d’amarrage permettant aux passagers d’embarquer et de débarquer à pied. Au lieu de cela, les passagers doivent être ramenés à terre par des bateaux annexes, ce qui n’est peut-être pas un problème pour les navires de quelques centaines de passagers, mais qui est un cauchemar logistique lorsqu’il s’agit de plusieurs milliers de personnes à la fois.



Des croisiéristes débarquent d’une annexe. – Photo : Dossier

Confrontés à d’énormes files d’attente et aux coûts liés au débarquement et au retour des passagers dans un délai strict, les organisateurs de croisières refusent tout simplement de faire escale dans des destinations où l’on ne peut utiliser que des embarcations annexes.

L’impact se fait déjà sentir. En 2023, environ 1,3 million de croisiéristes ont visité les îles Caïmans, selon les chiffres du ministère du Tourisme, soit une hausse par rapport à 2022, mais une baisse de 31 % par rapport aux 1,8 million de visiteurs accueillis en 2019.

Pour replacer ces chiffres dans leur contexte, l’année 2023 a en fait été un record historique pour l’ensemble des Caraïbes, avec 31,1 millions de visites de croisiéristes dans la région, selon l’Organisation du tourisme des Caraïbes (CTO). Il s’agit d’une augmentation de 11,3 millions, soit 56,8 % par rapport à 2022, et de 2,4 % par rapport à 2019, le précédent record.

Les projections indiquent que le secteur des croisières continuera sur sa lancée, avec une estimation de 34,2 millions à 35,8 millions de visites de croisiéristes attendues dans les Caraïbes en 2024.

Le trafic de croisière est en plein essor, mais pas aux îles Caïmans

Ce boom du trafic n’est manifestement pas partagé par les îles Caïmans.

Pour les trois premiers mois de 2024, par rapport à la même période en 2019, neuf destinations relevant du CTO ont connu une augmentation des visites de croisière, allant de 10% à Sainte-Lucie à 285% aux Bermudes. Pendant ce temps, les quatre autres destinations ont toutes connu des baisses : La Barbade (moins 0,3 %), les îles Turks et Caicos (moins 3,9 %), la Jamaïque (moins 10,4 %) et les îles Caïmans, une chute énorme de 36,6 %.

Au cours des six premiers mois de 2024, les arrivées de croisiéristes dans la juridiction se sont élevées à 634 212, en baisse de 14,3 % par rapport à 2023, avec 197 escales de navires de croisière, soit 50 de moins qu’au cours du premier semestre 2023. Les projections pour 2024 prévoient que seulement 746 000 croisiéristes arriveront à Grand Cayman, et la dépendance des îles Caïmans à l’égard des bateaux annexes est fermement mise en cause.

La Chambre de commerce des îles Caïmans s’est récemment exprimée sur le sujet. Un porte-parole a déclaré : “Comme les compagnies de croisière continuent de construire des navires plus grands, elles préfèrent de plus en plus les destinations dotées de quais fixes qui offrent plus d’efficacité et de sécurité. L’absence d’une telle infrastructure dans les îles Caïmans a désavantagé la destination, ce qui a conduit moins de navires à choisir d’y accoster”.

L’essor des méga-paquebots

Il ne fait aucun doute que les navires de croisière sont de plus en plus grands, leur taille ayant doublé au cours de la dernière décennie. Le plus grand navire de croisière au monde, l’Icon of the Seas de Royal Caribbean, pèse près de 250 000 tonnes, possède 20 ponts, 40 restaurants, sept piscines et peut accueillir 7 600 passagers à pleine capacité.

Outre ce géant, Royal Caribbean est en train de déployer sa classe de navires de croisière Oasis, qui accueillent chacun plus de 5 000 passagers, sans compter l’équipage.

Les navires de Royal Caribbean ne sont pas les seuls à prendre de l’ampleur : ses concurrents, tels que Carnival et MSC, ajoutent également des navires plus grands à leur flotte dans les Caraïbes.

En 2000, le plus grand navire de croisière au monde était le Voyager of the Seas de Royal Caribbean, avec un tonnage brut de 137 276. Depuis, la taille moyenne des 10 plus grands navires a doublé, passant de 103 000 GT à 205 000 GT, et cette tendance ne semble pas près de s’arrêter.

La question des croisières à un million de dollars

La question est de savoir ce que les îles Caïmans doivent faire pour résoudre ce problème. Il y a plusieurs années, une proposition de référendum sur les projets de construction d’installations d’amarrage pour les navires de croisière s’est enlisée dans des arguments juridiques et a finalement été abandonnée, mais la question est plus cruciale que jamais.Selon le ministre du tourisme, Kenneth Bryan, un nouveau référendum sur le sujet devrait être une question “simple”, mais la solution est loin d’être simple. Dire oui aux installations d’amarrage pour les croisières ne signifie pas nécessairement dire oui aux navires “Cruisezilla” de demain, qui apporteront sans aucun doute des revenus cruciaux mais risquent de changer définitivement la nature de ces îles.

Le groupe de campagne CPR Cayman a récemment lancé une enquête pour permettre aux gens d’exprimer leur point de vue sur la question avant le référendum national. Le groupe met depuis longtemps en garde contre l’impact qu’un poste d’amarrage pour les croisières pourrait avoir sur la qualité de vie dans les îles Caïmans, les embouteillages, la surpopulation et les problèmes de sécurité étant primordiaux, en particulier là où les attractions touristiques sont sans doute déjà à pleine capacité. Il y a aussi l’impact sur l’écosystème unique des îles Caïmans, comme ses eaux et ses récifs coralliens.

C’est ce qu’affirme le groupe : “Nous reconnaissons que le tourisme est un élément essentiel de notre économie. Cependant, le tourisme caïmanais s’est construit pendant des décennies sur la beauté naturelle de l’île. Au fur et à mesure que le tourisme se transforme, en quoi Cayman va-t-elle se transformer lorsque la demande du marché sera attirée par les installations pour bateaux de croisière et que notre environnement commencera à mourir ?

L’Association pour l’avancement du tourisme de croisière (ACT), qui a récemment déclaré : “Le tourisme de croisière soutient plus de 3,5 millions de personnes dans le monde : “Le tourisme de croisière fait vivre plus de 3 000 Caïmanais, qu’il s’agisse de voyagistes, de chauffeurs de taxi, d’employés du commerce de détail ou d’opérateurs de sports nautiques, dont beaucoup sont des propriétaires de petites entreprises qui dépendent des croisiéristes pour leur subsistance.

Et d’ajouter : “Alors que le gouvernement investit massivement dans d’autres domaines, le tourisme de croisière fonctionne sans soutien financier de la part du gouvernement. Au contraire, les compagnies de croisière elles-mêmes investissent des millions dans la publicité des îles Caïmans au niveau mondial, ce qui donne un coup de pouce promotionnel qui ne coûte rien au contribuable local. Les ports qui ne parviennent pas à suivre le rythme seront tout simplement écartés des itinéraires, emportant avec eux la bouée de sauvetage économique qu’ils représentent pour les communautés locales”.

Si les navires de croisière modernes sont plus respectueux de l’environnement que les mastodontes d’antan qui émettaient du carbone, il ne fait aucun doute qu’ils peuvent avoir un impact sur l’environnement, qu’il soit naturel ou créé par l’homme. La congestion du trafic les jours de croisière est légendaire et l’arrivée simultanée de milliers de croisiéristes ne peut qu’avoir un impact sur toute destination.



Des croisiéristes marchent le long du front de mer à George Town – Photo : Taneos Ramsay

C’est d’ailleurs l’impact des navires de croisière et de leurs passagers qui a conduit les autorités de Venise, Amsterdam, Barcelone, Dubrovnik, Bruges, Majorque, du Maine, de Floride, de Californie et d’Alaska à restreindre le nombre de croisiéristes. Le gouvernement grec vient d’annoncer une taxe de 20 euros par passager de bateau de croisière, suite à ses mesures de lutte contre le surtourisme en limitant le nombre de bateaux de croisière et de visites de passagers.

Quelles sont les alternatives ?

Toutefois, la simple réduction du nombre de croisiéristes aux îles Caïmans ne résoudrait pas le problème économique, car les croisières sont très lucratives pour le pays, puisqu’elles lui rapportent environ 200 millions de dollars par an. La chambre de commerce estime qu’une solution possible consisterait à explorer d’autres solutions qui permettraient de diversifier le secteur du tourisme et auraient sans doute moins d’impact permanent sur l’île.

La Chambre de commerce fait remarquer que les îles Caïmanes peuvent créer un marché pour le tourisme : “Les îles Caïmans peuvent créer une industrie touristique plus résiliente et durable qui profite aux visiteurs et à la communauté locale en se développant dans différents types de tourisme. En promouvant ces activités, les îles peuvent attirer un segment de touristes moins dépendants des horaires des bateaux de croisière et plus intéressés par des séjours prolongés.”

Il s’agit notamment d’améliorer les possibilités actuelles de séjour, telles que les hôtels et centres de villégiature de luxe, l’écotourisme, qui met en valeur les divers écosystèmes et la beauté naturelle des îles, et le tourisme d’aventure, qui comprend la plongée sous-marine et la plongée avec tuba, le kayak, le paddle-board et le jet ski. D’autres options à explorer pourraient inclure le tourisme culturel, le tourisme de santé et de bien-être, le tourisme culinaire et le tourisme sportif – autant d’options qui ne nécessitent pas nécessairement les options de tourisme de masse des méga-paquebots de croisière.

“En se concentrant sur des formes alternatives de tourisme, en soutenant les entreprises locales et en planifiant stratégiquement l’avenir, les îles Caïmans peuvent construire une économie plus résiliente et plus durable”, conclut la Chambre.

Les entreprises dont les moyens de subsistance dépendent directement de l’augmentation maximale du nombre de passagers de navires de croisière pourraient ne pas être d’accord. Mais l’examen de la manière dont d’autres destinations des Caraïbes s’attaquent au même problème offre une solution intermédiaire potentielle entre l’adoption des méga-paquebots et la perte de revenus cruciaux provenant du transport maritime de croisière à l’avenir.

La qualité, et non la quantité, à Anguilla

Avec ses 35 miles carrés, Anguilla est environ deux fois plus petite que Grand Cayman. Le gouvernement d’Anguilla a délibérément décidé d’éviter les méga-paquebots et de se concentrer sur des navires de croisière plus petits et luxueux.”L’une des choses dont nous sommes fiers, c’est que nous ne souscrivons pas au tourisme commercial”, explique Stacey Liburd, directrice du tourisme à l’office du tourisme d’Anguilla. “Nous n’avons pas l’infrastructure nécessaire pour accueillir de grands navires de croisière, et si vous accueillez des navires de plusieurs milliers de passagers, qu’est-ce que cela signifie pour la qualité de l’offre touristique ? Avons-nous suffisamment d’activités pour qu’ils jugent utile de venir sur l’île et, en cas d’incident, notre hôpital et nos centres médicaux peuvent-ils les prendre en charge ?



Elle ajoute : “Quand on pense à l’industrie des croisières, il y a beaucoup à penser en termes d’infrastructures, de main-d’œuvre, de capital humain et ainsi de suite, mais on veut aussi s’assurer que les visiteurs qui restent sur place bénéficient d’un bon équilibre. Il faut également tenir compte de l’environnement et de la vie marine”.

Mais qu’en est-il de la perspective d’être contourné par les plus grands navires de la région au profit d’autres ports ayant une plus grande capacité ? “Cela ne nous dérange pas”, répond M. Liburd en riant. “Nous ne pouvons pas répondre aux besoins de tout le monde. Nous devons nous concentrer sur ce que nous faisons bien et sur d’autres sources de revenus. Nous n’essayons pas de nous détourner totalement du tourisme, mais de diversifier nos sources de revenus, de sorte que si l’une d’entre elles est touchée, notre économie ne s’en trouve pas paralysée.

Anguilla est en train de réaménager son aéroport afin d’augmenter le nombre de visiteurs qu’elle peut accueillir par avion, grâce à un nouveau terminal et à une piste plus longue. “C’est notre priorité actuelle”, confirme M. Liburd.

Les dépenses par personne des visiteurs qui passent la nuit – ce qui comprend l’hébergement et les repas et qui est susceptible de durer plusieurs nuits – pour n’importe quelle destination des Caraïbes dépassent de loin les dépenses des croisiéristes, qui sont susceptibles de ne passer que quelques heures dans chaque destination. La clé pour Anguilla, comme pour beaucoup d’autres destinations touristiques, est de convertir les croisiéristes d’aujourd’hui en vacanciers d’une semaine de demain, et donc de rendre l’expérience de la croisière aussi attrayante que possible.

Que devraient donc faire les îles Caïmans, de l’avis de certains de leurs voisins des Caraïbes ? “Les îles Caïmans devraient faire ce qui est le mieux pour elles”, déclare diplomatiquement M. Liburd.

“Je pense que pour des îles comme la Jamaïque et les Bahamas, cela [la croisière de masse] a du sens – elles ont les activités, les infrastructures pour les soutenir, et cela contribue à leurs revenus. Cependant, je pense que certaines des petites îles qui acceptent aujourd’hui les bateaux de croisière le feraient si elles pouvaient faire marche arrière et réfléchir à nouveau, car cela contribue à d’autres facteurs environnementaux, tels que la vie marine et les récifs.

“Certains voudront sans doute faire marche arrière, mais encore une fois, la contribution aux revenus est tellement importante que je ne sais pas comment cela va se passer. Si vous dépensez des millions pour un port de plaisance, puis que vous réduisez les croisières, il vous faudra alors prévoir d’autres plans d’utilisation”.

La Dominique – en quête de croissance

À environ 225 miles au sud d’Anguilla se trouve la Dominique, qui est à l’opposé d’Anguilla en ce qui concerne ses projets de croisière. Ce pays s’est fixé pour objectif d’accueillir un million de passagers de bateaux de croisière par an d’ici à 2030, ce qui représente un énorme bond en avant par rapport au total annuel actuel de 300 000.

“Nous sommes très désireux d’augmenter le nombre de nos passagers de croisière”, déclare Marva Williams, directrice du tourisme à la Discover Dominica Authority. “Nous accueillons favorablement la possibilité d’accueillir davantage de navires de croisière et nous voulons renforcer nos capacités afin de pouvoir accueillir jusqu’à six navires de croisière sur nos quais pendant la journée. Cela représente un coup de pouce annuel de 20,8 millions de dollars pour l’économie et nous voulons augmenter ce chiffre.

Les croisières sont déjà en plein essor à la Dominique, avec une augmentation de 11 % entre les saisons 2022-2023 et 2023-2024, et un plus grand nombre de navires transportant un plus grand nombre de passagers vers les côtes de l’île. Alors que la Dominique peut déjà accueillir, avec un bon timing, deux ou même trois navires de croisière à la fois, elle prévoit de construire un nouveau poste d’amarrage pour accueillir la prochaine génération de méga-paquebots.



Un navire de croisière dans le port de Roseau, en Dominique. – Photo de la Dominique : Adobe Stock

“Nous savons que nous avons du pain sur la planche, mais nous sommes très désireux d’augmenter le nombre de nos passagers de croisière et nous cherchons donc à développer ce que nous avons déjà”, explique M. Williams. “Cela provoque un certain niveau d’encombrement à l’intérieur du pays, c’est pourquoi nous discutons avec les parties prenantes et informons les gens de l’arrivée des navires de croisière, afin qu’ils soient préparés. Mais en Dominique, nous avons la capacité d’accueillir plus de visiteurs et nous voulons remplir cette capacité”.

L’augmentation du nombre de croisiéristes n’est pas seulement lucrative en soi, mais M. Williams tient à ce qu’ils reviennent et qu’ils restent plus longtemps que quelques heures. “Nous voulons leur faire vivre une expérience extraordinaire pour qu’ils reviennent et restent cinq jours ou plus”, explique-t-elle. “Nous avons beaucoup de choses qu’il faut prendre le temps d’expérimenter. Il s’agit donc de donner aux gens un avant-goût de la Dominique – ils viennent brièvement, mais tombent amoureux.

Tirer le meilleur parti de sa situation à Saint-Maartin

L’île française de Saint-Maartin, qui partage une île avec l’île néerlandaise de Saint-Maarten, adopte une approche différente. Selon Valérie Damaseau, commissaire au tourisme et à la culture de Saint-Martin, l’île a “un caractère unique et haut de gamme, très intime, qui n’a rien à voir avec les grands navires – c’est quelque chose que, politiquement, nous ne voulons pas”.

Philipsburg, la capitale de Saint-Maarten, se trouve à proximité et accueille les plus gros navires de croisière, ce qui signifie que la partie française continue de bénéficier des dépenses touristiques, sans avoir à construire elle-même de vastes terminaux.

“Peut-être que pour Saint-Martin, [la décision] est trop facile”, remarque M. Damaseau, “parce que nous avons la partie néerlandaise, mais même sans cela, nous n’aurions pas choisi le tourisme de masse des grands bateaux de croisière. Chacun doit comprendre son produit et notre produit n’est pas adapté à cela”.

Au lieu de cela, Saint-Martin accueille des navires de croisière plus petits et plus haut de gamme et envisage actuellement de moderniser son poste d’amarrage existant dans le port de Galisbay, non pas pour accueillir des navires plus grands, mais pour améliorer l’expérience touristique en séparant ses installations de fret.

“Nous n’avons pas d’hôtels grand public, nous avons des hôtels de charme”, explique M. Damaseau. “Notre produit est unique et, après la pandémie, nous avons réalisé que nous ne voulions pas le gâcher avec le tourisme de masse.

Elle ajoute : “Dans les Caraïbes, il y en a pour tous les goûts. Il s’agit donc de se positionner, de connaître sa véritable identité et de s’y tenir. Vous devez définir qui vous êtes et ce que vous avez à offrir. Il n’y a pas de produit touristique sans la population ou la culture d’un pays. Si les Caïmanais ne voient pas l’utilité de ce tourisme de masse, c’est un choix qu’ils devront faire.

J’aime ça : J’aime chargement…