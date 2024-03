Les pays de démonstration du modèle de « Recycle OECO » décident des meilleures options pour les systèmes de collecte du plastique

Communiqué de presse de l’OECS

Le 5 février 2024 – La Dominique et la Grenade, les deux États membres de l’OECO qui mettent en œuvre les projets de démonstration du modèle Recycle OECO, ont déterminé les mécanismes les plus réalisables pour la collecte et le traitement du plastique recyclable dans leurs pays.

Cette étape est importante pour la finalisation des mécanismes dans le cadre du pilier technique du modèle de recyclage de l’OECO, qui se concentre sur un système de séparation, de collecte et de traitement financièrement durable. Les autres piliers sont axés sur les exigences économiques, financières, réglementaires ou institutionnelles et sur les communications (sociales) d’un modèle durable.

La Dominica Solid Waste Management Corporation (DSWMC) conservera la collecte en porte-à-porte, ayant mis en place un système depuis 2011. La Dominique est le seul pays anglophone des Caraïbes à assurer la collecte en porte-à-porte des bouteilles en verre, des bouteilles en plastique et des boîtes de conserve recyclables. La DSWMC continuera à traiter par tri et mise en balles les plastiques séparés collectés dans son installation de recyclage à la décharge de Fond Cole.

Une analyse est en cours pour déterminer les besoins de la DSWMC afin de renforcer l’efficacité opérationnelle de son système de collecte, d’augmenter la capacité de collecte, d’accroître la couverture de l’île et de traiter le plastique recyclable pour l’exportation. Pour ce faire, dans le cadre du projet Recycle OECS, la DSWMC bénéficie de conseils techniques, d’une augmentation de personnel, de formations et d’équipements, y compris d’un soutien en matière de communication.

À la Grenade, la mise en place d’une installation de recyclage polyvalente à Queen’s Park, à Saint-Georges, est déjà effective. L’installation sera modernisée pour traiter les métaux recyclables, le verre, les plastiques et d’autres produits recyclables destinés à l’exportation. Les dépôts, les poubelles dans les espaces publics et la collecte dans les hôtels seront les principaux modes de collecte. La Grenada Solid Waste Management Authority (GSWMA) retiendra les services des entreprises de collecte de déchets existantes pour le transport jusqu’à l’installation. L’installation de recyclage polyvalente de Queen’s Park est en bonne voie pour une mise en service complète d’ici la fin du premier trimestre.

Le lundi 29 janvier, la GSWMA a rencontré des cadres de l’Autorité touristique de la Grenade et des hôtels pour présenter et discuter des plans de la nouvelle installation de recyclage. À l’issue de ce dialogue, environ 90 % des grands hôtels de la Grenade se sont engagés en principe à jouer un rôle actif dans la chaîne de valeur du recyclage. Cet engagement prendra la forme de systèmes de séparation sur place, d’une responsabilité dans la livraison des plastiques recyclables à l’installation de recyclage et d’une collaboration avec la GSWMA dans des domaines tels que l’éducation et la sensibilisation des écoles et des communautés.

Le mardi 30 janvier, le GSWMC a accueilli une délégation de haut niveau du ministère de la résilience climatique, de l’environnement et des énergies renouvelables pour une visite de l’installation de recyclage proposée. Dirigée par la ministre de la résilience climatique, de l’environnement et des énergies renouvelables, l’honorable Kerryne James, la secrétaire permanente, Mme Peron Johnson, et la conseillère spéciale et chef de la division de l’environnement, Mme Aria St. Le contingent comprenait également des membres de l’équipe technique de Seureca/Unite Caribbean Joint Venture qui soutient le GSWMC dans la mise en œuvre du projet.

Les objectifs de collecte et de traitement des plastiques recyclables dans le cadre des deux projets de démonstration ont été fixés à un total combiné de 80 tonnes de plastiques PET et de 20 tonnes de plastiques PEHD d’ici la date d’achèvement du projet, en décembre 2024. Les équipes de récupération des ressources de la DSWMC et de la GSWMA ont reçu une formation sur les méthodes efficaces de manipulation, de recyclage ou d’exportation des matériaux recyclables ciblés.

Dans un souci de durabilité et afin de minimiser les émissions de carbone et les fluctuations des prix du marché de l’expédition et des plastiques, les matières recyclables collectées seront envoyées à des installations de recyclage en Amérique latine et dans les Caraïbes.

À propos de Recycle OECS

Le projet Recycle OECS est financé par l’Union européenne, en collaboration avec le CARIFORUM, et mis en œuvre par l’Agence française de développement (AFD) en partenariat avec l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECS).

L’objectif du projet RecycleOECS est d’entreprendre une évaluation complète du secteur de la gestion des déchets de l’OECO, et de développer et mettre en œuvre un modèle de programme de séparation, de collecte et de recyclage des déchets pour l’OECO qui prend en compte une approche régionale, l’autofinancement, la durabilité et la viabilité commerciale.