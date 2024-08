Les points d’eau de Maria

Dominica on line

Beaucoup d’entre nous connaissent l’expression populaire “L’eau, c’est la vie”, et la dure réalité de ce dicton nous a frappés de plein fouet après le passage de l’ouragan Maria il y a quelques années. Certains d’entre nous avaient déjà connu ce genre de situation après le passage de l’ouragan David en 1979.

L’ouragan Maria, décrit comme “pire que l’ouragan David”, a infligé beaucoup de douleur, de souffrance et de misère à la Dominique lorsque cette tempête monstrueuse de catégorie 5 a déchaîné sa fureur sur l’île de la Nature dans la nuit du lundi 18 septembre 2017. Dans un discours aux Nations unies quelques jours plus tard, le Premier ministre du pays a décrit la scène comme “Eden Has Fallen” (l’Eden est tombé).

Cet ouragan a déversé plus de 20 pouces de pluie sur la Dominique au cours de son assaut sur l’île. Ces précipitations de forte intensité ont fait sortir la rivière Roseau de son lit et ont gravement inondé les sections les plus “nivelées” de Roseau ainsi que Pottersville. La rivière a atteint un point situé près de l’intersection de St. Johnson’s Avenue et de Goodwill Road, à proximité de l’église catholique romaine St.

L’une des nombreuses autres conséquences de l’ouragan Maria sur la Dominique a été d’endommager ou de détruire non seulement le réseau de distribution d’eau de l’île, mais aussi les nombreux et divers systèmes d’approvisionnement en eau des communautés. Maria a privé la région de Roseau et de nombreuses autres communautés de la Dominique d’eau courante pendant plusieurs semaines.



Fruits d’un cocotier nain. Après Maria, certains d’entre nous auraient noté quelques-uns de ces fruits.

Le matin du mardi 19 septembre, après une nuit de terreur presque sans fin pour certains, beaucoup d’entre nous ont dû se mettre au nettoyage presque immédiatement.

Ceux d’entre nous qui avaient collecté quelques récipients et bouteilles d’eau avant l’arrivée de la tempête avaient un avantage majeur sur ceux qui étaient surpris avec leurs seaux vides. Rappelons l’histoire biblique des cinq vierges sages et des cinq vierges folles.

Étancher notre soif – Réaction immédiate à la pénurie d’eau :

Pour la majorité des communautés de la Dominique, il existe une ou plusieurs rivières ou ruisseaux proches ou traversant la communauté (par exemple, La Plaine, Fond Baron, Loubiere et Pointe Mitchel), et après Maria, ces rivières sont devenues les principales sources d’eau pour les habitants des zones rurales, pour la lessive, le bain, etc. Celle-ci comprend Roseau proprement dit, Bath Estate, Elmshall, Goodwill, Pottersville, Louisville, Newtown, Silver Lake et Saint-Aroment. Heureusement, la ville de Roseau a la chance de disposer de quelques sources d’eau qui sont tout à fait [séparées] du système national d’approvisionnement en eau qui tombe sous les auspices de la Dominica Water and Sewerage Company (DOWASCO).

Il existe à Newtown un bar-snackette très populaire, appelé Watering Hole, où les clients peuvent déguster du poulet frit “à s’en lécher les doigts” et “boire de l’eau”, pour reprendre une expression populaire. Toutefois, dans le cadre de cet article, le terme “watering hole” ne fait pas référence à une boisson alcoolisée ou à un établissement commercial, mais à une source d’eau.

Par souci de clarté, dans le contexte de cette discussion, les habitants de Newtown, Fortune, Citronier, Kings Hill et des environs ont été approvisionnés en eau fraîche par une source souterraine ou “sous” située dans la région de Charlotte Valley, juste à l’est du Valley Engineering Garage. En fait, elle n’est pas très loin du “Watering Hole”.

Pendant les trois semaines environ qui ont précédé le rétablissement du service national de distribution d’eau après Maria, des centaines de personnes des communautés susmentionnées se sont rendues chaque jour, souvent deux fois par jour, à cette “oasis” où elles ont puisé de l’eau fraîche qu’elles ont ramenée chez elles et, dans certains cas, ont pris un bain rafraîchissant pour se rafraîchir le corps.

Le “Sous” de la vallée de Charlotte s’est avéré être une source d’eau propre qui remonte à plusieurs générations. Il était largement utilisé par les ouvriers pendant les années productives des domaines de Charlotte Valley et de Grenville. La période qui a suivi les ravages de l’ouragan David en 1979 est particulièrement remarquable, et la source continue d’être utilisée par les différentes communautés en cas de catastrophe naturelle.

Selon l’agent forestier à la retraite Ronald Charles, qui est un fils de la terre et réside dans la circonscription de Roseau South, la source de Charlotte Valley “a été un sauveur pour des générations”.

Juste en aval de cette source, dans une zone proche de l’école maternelle de Charlotte, des dizaines de femmes et d’enfants faisaient leur lessive et prenaient leur bain. Ils n’étaient nullement dérangés par la circulation des véhicules sur la rue Victoria, très fréquentée.

Il convient également de noter que dans le ravin de Chim Chim à Citronier, nos femmes et nos enfants s’adonnaient également à des activités de blanchissage et de baignade. Revenons quelques années en arrière et visitons ces autres points d’eau.Tout d’abord, il y a la rivière Roseau, la plus grande rivière du sud-ouest de la Dominique. Après Maria, l’eau de la rivière est restée très trouble pendant plusieurs jours et, en plus de servir de salle de bain commune et de fournir une source d’eau pour la lessive familiale, les chasses d’eau et le nettoyage de la maison, etc, les habitants de la ville lavaient également leur vaisselle sale dans la rivière. Les citadins lavaient également leur vaisselle sale dans la rivière. Un voyage à la rivière est alors devenu un événement social très apprécié par certains. (Nous vous invitons à lire les parties 1, 2 et 3 de “That’s The Same Roseau River ?” sur Dominica News Online, si vous ne l’avez pas encore fait).



Des gens “se détendent” au bord de la rivière Roseau turbide deux jours après Maria ; notez la corde blanche. 20 septembre 2017

Les jardins botaniques constituaient une autre source d’eau disponible pour les habitants de Roseau et des environs après l’ouragan. Deux grands réservoirs d’eau en béton avaient été construits et quatre grands réservoirs en plastique avaient été installés à l’arrière des jardins par la Division de l’agriculture quelques années avant 2017 ; il est possible que ces réservoirs aient été remplis d’eau le 18 septembre.

Au cours de la période qui a suivi immédiatement Maria, les gens ont afflué vers les Jardins pour collecter cette denrée si nécessaire. Certains venaient avec leurs conteneurs chargés sur des caddies, qui avaient été retirés des supermarchés plus tôt dans la journée ou la semaine, tandis que d’autres, plus chanceux, venaient avec leurs conteneurs dans leurs véhicules, et d’autres encore rentraient chez eux avec leurs seaux remplis, tout en transportant un autre conteneur plein, avec une poignée.

Il est à noter qu’à la suite de l’ouragan David en 1979, les Jardins avaient également fourni une source d’eau potable aux habitants de la ville, mais les approvisionnements de 1979 et 2017 n’ont duré que jusqu’à ce que les réservoirs soient vides.



Armés de leurs grandes bouteilles en plastique colorées, de leurs seaux, etc., les gens collectent de l’eau au Jardin botanique ; 21 septembre 2017.

Une autre source disponible était située au pied de la route de Morne Bruce, et les utilisateurs pouvaient venir de Morne Bruce, Kings Hill, Newtown, High Street, Bath Road, etc. Ce gros tuyau noir s’écoule près du bâtiment Lodge, qui se trouve à proximité du cimetière public et en face du site de l’ancien Dominica Club/Grotto Home.

Les habitants d’Elmshall n’ont pas eu à quitter leur communauté pour aller chercher de l’eau. Heureusement, il y avait trois sources d’eau à Elmshall même, sans compter la rivière Roseau qui borde cette communauté et que certains habitants d’Elmshall ont utilisée après la tempête. Tout d’abord, une “source” assez puissante est apparue immédiatement après Maria, au bord de la route principale d’Elmshall. Cette source a également attiré des gens du centre de Roseau, de Bath Estate, de Kings Hill et peut-être d’autres communautés. Certaines personnes ont pris leur bain, baigné leur chien, fait leur lessive et recueilli de l’eau pour leur usage domestique à partir de cette source qui, malheureusement, s’est tarie au bout d’une semaine environ.

Dans la cour d’un habitant, près du bord de la route d’Elmshall, se trouvait une petite source dont le débit a considérablement diminué avec le temps sec. Il est possible que cette source coule encore et qu’elle ait existé bien avant le passage de Maria. Enfin, une autre source se trouvait sur la propriété d’un autre habitant, et non des moindres. Celle-ci est située près de l’extrémité est du pont Elmshall qui a été détruit par la rivière Roseau lors du passage de la tempête tropicale Erika en août 2015. Après Maria, les habitants de Bath Estate venaient régulièrement chercher de l’eau à cette source. Des jeunes hommes de Bath Estate avaient même tendu deux cordes à travers la rivière pour permettre à ceux qui osaient traverser la rivière en crue d’aller chercher de l’eau à Elmshall.

Toujours à la recherche de cette précieuse denrée, la chasse nous a conduits à Fields Lane, dans le centre de Roseau. Cette source était l’écoulement de l’excès d’eau qui s’accumule sous le bâtiment de la pharmacie Charles. Cette source était assez fiable et attirait des gens de Roseau

Elle attirait des gens de Roseau, de Pottersville et d’ailleurs, et pendant la ” ruée folle “, la police devait parfois intervenir pour maintenir un semblant d’ordre. Roseau repose sur des millions de gallons d’eau douce et potable.



Jeune homme transportant deux seaux d’eau à la maison, peut-être de la source de la pharmacie Charles ; River Street ; 23 septembre 2017.

Bath Estate a également contribué à l’approvisionnement en eau de la ville de Roseau immédiatement après Maria. Il y avait deux sources, dont l’une était située au bord de Valley Road qui traverse la communauté d’est en ouest. Il semblerait que la collecte de l’eau à partir de cette source ait été assez bien organisée. La seconde source se trouvait près de la jonction entre Valley Road et St.

Le lundi 1er juillet 2024, l’ouragan Beryl, qui a battu tous les records, a commencé son règne de terreur, faisant 33 morts collectivement dans le sud des îles du Vent (dont 6 à Saint-Vincent-et-les-Grenadines), au Venezuela, en Jamaïque et dans plusieurs États des États-Unis, avant de s’éteindre dans le nord-est des États-Unis.Beaucoup d’entre nous ont vu des photos et/ou des vidéos de ce que Beryl a laissé dans son sillage dans le sud des îles du Vent et à la Barbade, nous rappelant ce que nous avions vécu après l’ouragan de catégorie 5 Maria, un peu moins de sept ans auparavant.

Et parmi les nombreux commentaires post-Beryl entendus localement, on pouvait lire : “Bon sang, que vont faire ces gens là-bas pour avoir de l’eau ?”

Au moins dans notre cas, et dans le cas de Maria, nous avons eu la chance d’avoir de l’eau en abondance. Mais l’époque où la Dominique exportait de l’eau en vrac vers d’autres îles des Caraïbes par le biais de barges est révolue. Nous aurions certainement envoyé à nos frères et sœurs de Carriacou, de la Petite Martinique, de la Grenade et de Saint-Vincent quelques péniches pleines.

Merci à Ronald Charles pour sa précieuse contribution.



Traversée de la rivière Roseau pieds nus, tongs et bouteilles en plastique à la main, pour aller chercher de l’eau à Elmshall ; 20 septembre 2017.

