Les résultats de la finale de Calypso sont impopulaires auprès des fans

Par Tony Nicholas

Il y a eu des huées et des railleries après l’annonce du gagnant du National Calypso Monarch aux petites heures du dimanche matin.

Ce qui semblait être une décision très impopulaire auprès de beaucoup, a également donné lieu à des échauffourées dans les coulisses des camps, justifiant l’intervention de la police.

Le concours national de monarques Calypso qui s’est tenu au Sab à Vigie le samedi 13 juillet 2024 a réuni dix concurrents. Parmi eux se trouvaient sept anciens monarques et deux finalistes pour la première fois. Deux concurrentes étaient également de la partie.

Les finalistes étaient les anciens monarques Dezral, Educator, Herb Black, Menel, TC Brown et Ti Caro, les nouveaux venus Gamtion et Mica ainsi que Solange. Le monarque Calypso en titre était Ti Blacks.

De nombreux experts avaient déclaré dès le départ que la course était trop serrée pour être annoncée. Cependant, Menel, qui faisait son retour cette année, avait attisé les passions des fans de Calypso avec « Diary of a Woman ». Gamtion était également un outsider dans la course, ayant créé l’événement avec ses deux chansons « White Lady » et « Clone Them », tandis que Herb Black avait une fois de plus recueilli le soutien des fans sous les tentes, dès sa première prestation.

Les concurrents ont fait preuve d’une grande aisance sur scène et d’une interprétation émouvante. L’apparition de « Fish » pendant la prestation de Dezral a époustouflé le public ; Menel a fondu en larmes pendant sa prestation, Gamtion a bien représenté le Sud, tandis que Ti Blacks a lancé un appel à la société pour qu’elle se concentre sur les problèmes de santé mentale.

Au final, Dezral, le fils du musicien de Calypson à la retraite Mighty Pep, est arrivé en tête avec un total de 785 points grâce à ses chansons « De Big Guns », hommage à Julien Alfred et « Looking for Fish », hommage à l’icône culturelle George « Fish » Alphonse. Dezral a marqué 49 points devant le premier dauphin TC Brown qui a interprété « Our Leaders » et « Iyanola » avec un total de 736 points.

À la troisième place se trouve Menel ; 734 points et quatrième Herb Black ; 733 points.

Les résultats ont été annoncés peu après 2 heures du matin.

Parmi les déceptions exprimées ouvertement par les fans suite à l’annonce, on retrouve la disparité des scores entre le vainqueur et le premier dauphin et le non-classement de Gumption ainsi que de Ti Blacks.

