Un Candidat Inattendu pour une Démocratie Directe

Alors que le Royaume-Uni se prépare pour les élections parlementaires du mois prochain, un nouveau type de candidat fait son entrée en scène : AI Steve. Cet avatar numérique représente Steven Endacott, un homme d’affaires basé à Brighton, qui se présente en tant qu’indépendant. AI Steve est conçu pour offrir une forme de démocratie plus directe, permettant aux électeurs de poser des questions, de suggérer des politiques et de voter pour lui.

Steve Endacott : Le Conduit Humain pour l’IA

Endacott sera le visage humain d’AI Steve, assistant aux réunions parlementaires et votant selon les préférences exprimées par les électeurs via l’IA. Il voit AI Steve comme une manière de reconnecter les politiciens avec leur électorat, en utilisant l’IA comme copilote. « Nous réinventons la politique en utilisant l’IA pour vraiment connecter les politiciens à leur audience », déclare Endacott.

Les Défis et Opportunités de l’IA en Politique

AI Steve, conçu par Neural Voice, peut mener jusqu’à 10 000 conversations simultanément. Endacott, frustré par les querelles partisanes et le manque de réactivité aux besoins réels des citoyens, voit en AI Steve une solution. AI Steve analysera les conversations avec les électeurs et proposera des politiques validées par des « validateurs » – des personnes ordinaires indiquant leurs priorités. Endacott et son équipe prévoient de recueillir des opinions via des sondages auprès des navetteurs à la gare de Brighton.

AI Steve est en ligne depuis peu, mais les premières préoccupations des électeurs incluent le conflit en Palestine et des problèmes locaux comme la collecte des déchets. Endacott s’engage à suivre les préférences exprimées par les électeurs à travers AI Steve, même si elles diffèrent de ses propres opinions. « Dans une démocratie, c’est ce que veulent vos électeurs qui compte », affirme-t-il.

