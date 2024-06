L’OPS lance une mission en Dominique pour améliorer les systèmes de santé maternelle et périnatale

Dominica newsonline

Communiqué de presse de l’OPS –

Roseau, Dominique, 21 mai 2024 (OPS) – L’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a entamé une mission vitale en Dominique pour examiner et améliorer les systèmes de santé maternelle et périnatale du pays. Cette mission de quatre jours, dirigée par deux éminents experts dans ce domaine, souligne l’engagement continu de l’OPS à soutenir la Dominique dans le renforcement de son système de santé et l’amélioration des résultats en matière de santé maternelle.

Le Dr Gillian Birchwood, pédiatre au ministère de la Santé de la Barbade, et le Dr Lucilla Charles, gynécologue-obstétricienne au ministère de la Santé de Sainte-Lucie, sont les conseillères temporaires engagées par l’OPS pour mener à bien cette mission. Leur grande expertise et leur dévouement à la santé maternelle et périnatale seront déterminants pour la réalisation d’un audit approfondi et la formulation de recommandations exploitables.

L’objectif principal de cette mission est de réaliser un audit du système de surveillance et de réponse aux décès maternels et périnataux (MPDSR) en Dominique. Le MPDSR est une approche cruciale pour améliorer la qualité des soins de santé maternelle et néonatale. Le système de santé joue un rôle important dans le plaidoyer, la formulation de politiques, la planification, la prestation de services et la responsabilisation, qui sont tous essentiels pour progresser vers l’élimination de la mortalité maternelle et néonatale évitable.

La réalisation de cet audit MPDSR sur la base des conseils de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est une composante essentielle de la stratégie de l’OPS visant à réduire les taux de mortalité maternelle et périnatale dans la région. Les résultats de cet audit serviront de base à des interventions ciblées visant à s’attaquer aux causes profondes des décès maternels et néonatals, ce qui permettra en fin de compte d’améliorer les résultats des soins de santé.

Le soutien de l’OPS à la Dominique dans cette entreprise souligne notre engagement à améliorer les systèmes de santé dans toute la région. En nous concentrant sur la santé maternelle et périnatale, nous visons à mettre en place un cadre de soins de santé solide, capable d’améliorer durablement la santé et le bien-être des mères et des nouveau-nés.

L’honorable Cassanni Laville, ministre de la santé, du bien-être et des services sociaux, a rencontré l’équipe de visiteurs au début de la mission. Il a déclaré : “Je suis très heureux du soutien apporté par l’OPS à cette mission. Ce travail évaluera nos systèmes et fournira une série de recommandations pour la mise en œuvre de stratégies efficaces visant à prévenir les décès futurs et à améliorer la qualité globale des soins maternels et néonatals en Dominique. Je souhaite chaleureusement la bienvenue à l’équipe en visite et je remercie l’OPS pour le soutien qu’elle apporte au gouvernement et au peuple de la Dominique.

