Un universitaire dominicain reçoit un prix académique prestigieux

L’université McMaster de l’Ontario, au Canada, a annoncé que Pryla Pamphile, résidente dominicaine, était la nouvelle lauréate du prestigieux prix Nicholas et Janice Brathwaite. Pamphile a été reconnue pour ses prouesses académiques exceptionnelles, son leadership au sein de la communauté et son dévouement au progrès de la société.

Créé tous les deux ans, le prix Nicholas et Janice Brathwaite, généreusement financé par la fondation PETNA, récompense des chercheurs exceptionnels de la région des Caraïbes. Il leur offre la possibilité de poursuivre leurs études de premier cycle à l’université McMaster, ce qui leur permet de réaliser leurs aspirations académiques.

Le Dr Nicholas Brathwaite et son épouse Janice ont créé la fondation PETNA en hommage à leurs parents. Exprimant sa gratitude à l’Université McMaster pour son soutien, le Dr Brathwaite a souligné la mission de la fondation qui consiste à aider les jeunes à tirer parti de l’éducation pour transformer leur vie et apporter des contributions significatives à la société. Depuis sa création en 2012, le prix a facilité l’éducation de huit étudiants caribéens à l’Université McMaster.

Pamphile, qui fera partie de la promotion 2029 de l’université McMaster, a nourri dès son plus jeune âge l’ambition de poursuivre une carrière dans les STIM. Motivée par la perte tragique d’un ami en raison d’une maladie cardiaque non traitée, elle aspire à révolutionner les procédures de transplantation d’organes. Sa vision consiste à fabriquer des organes sur mesure pour les patients, à réduire les délais d’attente et à minimiser le risque de rejet.

Au-delà de ses études, Mme Pamphile a fait preuve d’un leadership exemplaire. Elle a été présidente du Perpetual Help Program (programme d’aide perpétuelle) de son école, où elle a fourni des repas à des élèves défavorisés et a perfectionné ses compétences en matière de résolution de problèmes. En outre, elle a lancé un programme de grandes sœurs, facilitant la transition des élèves du premier cycle vers l’école secondaire. L’engagement de Mme Pamphile en faveur de l’autonomisation des jeunes filles dans les domaines dominés par les hommes était évident dans son rôle de coordinatrice du Girl Power Club, qui prône l’égalité des sexes et l’indépendance.

“Il s’agit pour moi d’une opportunité monumentale de recevoir une éducation de niveau international et de me propulser dans une carrière réussie. Je sais que je pourrai atteindre mes objectifs professionnels futurs en bénéficiant d’excellentes possibilités de réseautage, de recherche et d’alternance”, a déclaré Pamphile, née à Sainte-Lucie et qui a étudié au Dominica State College.

Andy Moonsammy, représentant de McMaster pour le recrutement international dans la région des Caraïbes, s’est réjoui de la sélection de Pamphile parmi un groupe compétitif de candidats issus de dix États membres de la CARICOM. Il a salué son dévouement au service et à la communauté, qui s’aligne sur les valeurs fondamentales de l’université McMaster et de la fondation PETNA, en déclarant : “L’engagement de Pryla en faveur de l’innovation, du service à la communauté et de l’excellence illustre les valeurs défendues par l’université McMaster et la fondation PETNA”.

L’Université McMaster félicite chaleureusement Pryla Pamphile pour ses réalisations exceptionnelles et souhaite la bienvenue à la cohorte de premier cycle de 2024.

