Lutte Collective contre les Rats en Martinique : Une Campagne d’Envergure du 3 au 21 Juin 2024

En réponse à une menace croissante pour la biodiversité, la santé publique et l’économie, la Martinique lance une vaste campagne de lutte collective contre les rats noirs (Rattus rattus) et gris (Rattus norvegicus) du 3 au 21 juin 2024.

Source : Communiqué de la Préfecture de Martinique

Les rats noirs et gris, connus pour leur nature envahissante, constituent un danger significatif pour les écosystèmes locaux, les cultures agricoles et la santé publique en raison de la propagation de maladies comme la leptospirose. Face à cette menace, la préfecture de la Martinique, en collaboration avec la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON Martinique), a décidé de mener une campagne de dératisation intensive sur l’ensemble du territoire.

Une Menace Multidimensionnelle

Les conséquences de la présence accrue de ces rongeurs sont nombreuses. Ils perturbent les habitats naturels, menacent les espèces indigènes, et nuisent aux cultures agricoles et vivrières, impactant ainsi directement l’économie locale. En outre, les rats sont des vecteurs de maladies graves telles que la leptospirose, posant un risque élevé pour la santé publique.

Une Action Coordonnée et Encadrée

La campagne de dératisation, encadrée par l’arrêté préfectoral n°R02-2024-05-03-00002 du 3 mai 2024, sera conduite sous la direction technique des services de l’État et des collectivités locales. Les opérations locales seront placées sous la responsabilité des maires, garantissant ainsi une gestion de proximité et adaptée aux spécificités de chaque commune.

Efficacité par la Coordination

Les actions individuelles de lutte contre les rats se sont avérées inefficaces en raison du manque de coordination. Cette campagne vise à remédier à cette situation en mettant en place une stratégie collective et organisée, permettant de réduire la population de rongeurs à un niveau de nuisibilité acceptable. Les mesures de destruction seront appliquées de manière systématique et uniforme sur tout le territoire, couvrant aussi bien les zones urbaines que les milieux agricoles.

Cette initiative de la préfecture de Martinique représente une réponse forte et nécessaire à une problématique complexe et multifacette. En impliquant tous les acteurs locaux et en coordonnant les efforts, cette campagne ambitionne de protéger durablement la biodiversité, l’économie et la santé publique de l’île. La vigilance et la participation active de la population seront également des éléments clés pour le succès de cette opération.

Pour plus d’informations, les citoyens sont invités à consulter les détails de l’arrêté préfectoral et à suivre les directives émises par leurs municipalités respectives.

