Relais de la Flamme Olympique de Paris 2024 en Martinique : une journée historique avec la Caisse d’Epargne CEPAC

Pour la première fois de l’histoire, la Flamme Olympique se rendra sur le sol martiniquais. Au lendemain d’une arrivée par la mer et l’allumage du chaudron à Fort-de-France, elle parcourra le territoire et mettra en valeur toutes les spécificités locales. Parrain officiel du Relais de la Flamme, la Caisse d’Epargne CEPAC sera l’un des acteurs majeurs de cette journée afin de permettre au plus grand nombre de participer à la fête.

Il s’agira d’un des moments les plus forts du Relais de la Flamme de Paris 2024. Le vendredi 17 juin au petit matin, la Flamme Olympique débutera la journée… À 1397 mètres au-dessus du niveau de la mer ! Son parcours commencera en effet par un lever de soleil en haut de la Montagne Pelée, le volcan qui domine la Martinique et qui a été inscrit l’an dernier au patrimoine mondial de l’UNESCO. Des images à couper le souffle en perspective donc : c’est là que se tient chaque année l’étape la plus spectaculaire étape du Raid des Alizés dont la Caisse d’Epargne CEPAC est un partenaire majeur.

Les yoles, le basket et le breakdance à l’honneur

Ensuite, la Flamme Olympique entamera un parcours sur l’île aux fleurs en passant par le Lamentin puis le Robert. Là, au Passage de l’Écurie, la flamme embarquera sur un yole, ces embarcations traditionnelles, fiertés des Martiniquais et également inscrites au patrimoine immatériel de l’UNESCO. Pour le clin d’œil, une yole était également présente lors de l’arrivée du Belem-Fondation Caisse d’Epargne à Marseille, le 8 mai dernier.

En Martinique, le Relais de la Flamme se poursuivra par Sainte-Marie où elle passera devant une des agences de la Caisse d’Epargne CEPAC. Après Saint-Esprit, Saint-Pierre et le Diamant, direction Fort-de-France. Là, la Flamme longera l’agence Caisse d’Epargne CEPAC située boulevard du Général de Gaulle. Elle regagnera alors le site de célébration au Malecon, face à la mer.

La Caisse d’Epargne CEPAC sera présente pour l’occasion à travers son stand. Elle profitera de sa présence pour proposer des animations, notamment aux plus jeunes, à travers son partenariat avec la Ligue de basket de Martinique.

Un terrain de basket 3×3 sera d’ailleurs sur le Malecon à côté du stand Caisse d’Epargne CEPAC. Des animations et des initiations de mini-basket auront également lieu. Le breakdance sera mis à l’honneur sur la dalle près du chaudron. Un atelier de ‘live painting’, la constitution d’une grande fresque en peinture, se tiendra aussi et tous les visiteurs pourront y participer. Ainsi, toutes les générations sont invitées dans un esprit de fête et de cohésion à célébrer intensément les valeurs de l’olympisme en Martinique.

Les porteurs de la Caisse d’Epargne

Francette Florimond. Vice-Présidente de la SLE Martinique-Guyane Caisse d’Epargne CEPAC sportive, chef d’entreprise, femme engagée en Guadeloupe, Martinique et Guyane, elle est à la tête d’un magazine économique de la Caraïbe, Inter-Entreprises, et est chroniqueuse radio. Elle porte des messages forts pour contribuer au dynamisme économique local et veiller à la préservation de l’environnement. Francette est aussi une adepte de sport, elle qui pratique la course à pied et la natation. Francette est fière de porter la flamme et ainsi rallumer l’espoir dans ses territoires.

Auriane Fourrier. Employée de la Caisse d’Epargne CEPAC, Auriane est particulièrement attachée aux valeurs de la Martinique et de la banque, notamment en matière de proximité et de solidarité. Elle se dit fière de pouvoir représenter l’île et la CEPAC et participer à « cet événement unique dans une vie ».

Pascale Pompière. Administratrice de la Caisse d’Epargne CEPAC, elle est passionnée de sport. Pascale est membre de deux clubs de triathlon et de trail et pratique la danse acrobatique. Elle est également à la tête d’une association engagée en faveur de l’Europe et multiplient les actions sur tout le territoire.

Le parcours de la Flamme Olympique sur le territoire de la CEPAC dans les DOM-TOM :

9 juin : Guyane

12 juin : La Réunion

15 juin : Guadeloupe

17 juin : Martinique

