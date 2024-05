L’UWI et l’université de Glasgow accueillent la deuxième cohorte de candidats à un master conjoint Campus mondial de l’UWI

L’Université des West Indies (UWI) et l’Université de Glasgow (UofG) ont lancé avec succès un programme conjoint de double diplôme MA/MSc en justice réparatrice. Les candidatures sont actuellement ouvertes pour la deuxième promotion d’étudiants du programme.

Le programme de maîtrise à double diplôme, qui se caractérise par un partenariat unique entre l’UWI et l’UofG en matière d’enseignement, de recherche et d’éducation, s’adresse aux militants sociaux actuels et émergents, aux citoyens de la CARICOM et aux membres de la diaspora caribéenne et africaine. Le contenu du cours est axé sur les Caraïbes et le mouvement des réparations, mais s’appuie sur des études de cas dans un contexte mondial plus large. Le programme collabore également avec des centres de recherche en Europe, aux Amériques et en Afrique.

Avec la possibilité d’étudier dans les Caraïbes (Barbade ou Jamaïque) ou à Glasgow, en Écosse, les étudiants retenus obtiendront un diplôme des deux universités en 12 mois à temps plein ou en 24 mois à temps partiel. Il est important de noter que plus d’une douzaine d’opportunités de financement sont disponibles exclusivement pour les candidats des Caraïbes et de la diaspora éligibles à ce programme pionnier.

Cette alliance entre l’UWI et l’UofG, établie par un protocole d’accord de 2019, représente l’un des principaux triomphes dans la quête de justice réparatrice, puisque l’UofG a reconnu qu’elle avait été soutenue et financée par les profits tirés de l’esclavage dans le passé. Le programme de maîtrise, issu de ce protocole d’accord, est dirigé par le Glasgow-Caribbean Centre for Development Research, une autre initiative conjointe en matière de justice réparatrice.

En tant que leader mondial dans la formulation, l’activisme et la recherche universitaire qui sous-tendent les demandes de réparations pour l’esclavage, avec la justice sociale comme élément central, l’UWI est fière de proposer ce double diplôme dans son catalogue de programmes. L’université régionale considère que cette bourse fait partie de sa mission, qui consiste à affirmer son engagement en faveur d’un plus grand plaidoyer et d’une plus grande prise de conscience au premier plan des conversations sur la justice.

Une session d’information interactive pour les étudiants potentiels se tiendra le jeudi 30 mai à partir de 9h00 (Caraïbes orientales/AST) via UWItv Global. Les personnes intéressées auront l’occasion de discuter avec des étudiants et des membres du personnel de l’UWI et de l’UofG.

