Un auteur d’origine américaine publie deux nouvelles œuvres basées sur des événements dominicains réels

Kristine Simelda, une auteure d’origine américaine qui réside en Dominique depuis trois décennies, s’apprête à lancer deux nouveaux romans qui font la lumière sur des enlèvements réels qui ont eu lieu sur l’île en 2011 et 2022. Les romans, intitulés “Rainforest Redemption” et “Blessings on Blessings”, font tous deux partie de la série Maxine Alexander Mystery.

Le gala de lancement de ces romans captivants est prévu ce samedi 1er juin, à partir de 16 heures, au Tropical Blendz Café, situé à l’étage supérieur du Prevo Cinemall, à l’angle de Old St. et de Kennedy Ave. L’événement sera l’occasion de rencontrer l’auteur, de déguster des rafraîchissements, d’écouter la musique de Jussi Paavola et de participer à des discussions sur la prévention de la maltraitance des enfants.



Couverture : La rédemption de la forêt tropicale

Dans “Rainforest Redemption : Dans “A Maxine Alexander Mystery, Book I”, les lecteurs suivent le parcours de Maxine Alexander, une jeune reporter déterminée, qui enquête sur la disparition de sa camarade de classe Flora Durand dans le village de Plaisance. Avec l’aide d’un rasta nommé Jacko, Maxine plonge dans un monde où le bien et le mal s’affrontent, menant à une épreuve de force captivante.

“Blessings on Blessings : A Maxine Alexander Mystery, Book II”, l’histoire se poursuit avec le retour de Maxine à Plaisance après une décennie passée à l’étranger. Lorsqu’une jeune fille nommée Blessings disparaît, Maxine est déterminée à découvrir la vérité sur cet enlèvement. Grâce à son émission de radio “Bring Blessings Home”, elle cherche à ramener la jeune fille disparue en sécurité.

Selon sa biographie, l’écriture de Kristine Simelda se concentre sur les expériences interculturelles avec “empathie, engagement et appropriation respectueuse”. Après avoir publié de nombreuses nouvelles dans des revues régionales et internationales, elle est également l’auteur de trois romans pour adultes et de trois romans pour jeunes adultes sous sa propre marque, River Ridge Press, Dominica. Son dernier roman, “Rise Up, Sista”, une histoire d’amitié féminine qui dure depuis 50 ans, a été publié en novembre 2021 par TouchPoint Press aux États-Unis.

Pour ceux qui souhaitent découvrir les œuvres de Simelda, ses livres sont disponibles chez Jays in Dominica, à la bibliothèque publique de Roseau et sur Amazon en format eBook et livre de poche après le lancement en Dominique. De plus amples informations sur l’auteur et ses œuvres sont disponibles sur son site web à l’adresse suivante : www.kristinesimelda.com.

