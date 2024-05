La FAO et l’UNICEF encouragent la mise en place de systèmes de protection sociale solides pour l’adaptation au changement climatique

Pendant deux jours, ils ont discuté du lien entre la protection sociale et le changement climatique, et de la manière dont la protection sociale peut renforcer l’atténuation et l’adaptation dans les Caraïbes. L’atelier visait à intégrer la protection sociale en tant qu’élément clé dans la mise à jour des contributions déterminées au niveau national (CDN) et a fourni un espace pour l’échange d’expériences et de bonnes pratiques.

Il a également exploré les possibilités d’intégrer les programmes de protection sociale dans les programmes d’atténuation, d’adaptation et de gestion du changement climatique, et a examiné le paysage financier du changement climatique, en identifiant les principaux points d’entrée pour la protection sociale.

Une attention particulière a été accordée aux territoires clés tels que la Barbade, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, les îles Vierges britanniques, la Dominique, la Grenade, Montserrat, la Jamaïque (avec un financement de la Banque mondiale), Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Saint-Kitts-et-Nevis, Trinidad-et-Tobago et les îles Turks-et-Caicos.

L’événement a marqué une étape importante vers le développement de systèmes de protection sociale plus forts et plus adaptables, capables de répondre efficacement aux défis croissants du changement climatique dans la région.

Les recommandations élaborées devraient guider les stratégies, les politiques et les actions futures pour assurer une plus grande résilience dans les Caraïbes.

Mme Renata Clarke, coordinatrice sous-régionale de la FAO, a souligné certains des défis auxquels sont confrontés les petits États insulaires en développement (PEID) et a indiqué l’importance de stratégies innovantes et adaptées à la région.

“Les systèmes de protection sociale peuvent constituer de puissants outils d’atténuation et d’adaptation aux risques climatiques.

Toutefois, ces systèmes doivent être en mesure de répondre efficacement à la nature et à l’ampleur des chocs liés au climat”, a-t-elle déclaré.