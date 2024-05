Nouveau président pour l’Association des banquiers de Sainte-Lucie

L’Association des Banquiers de Sainte-Lucie Inc. annonce la nomination d’un nouveau président en la personne de Samuel Agiste, pour gérer ses affaires pendant la période du 23 mai 2024 au 31 décembre 2025.

Alors que M. Samuel Agiste, de la 1st National Bank St. Lucia Limited, prend la barre en tant que nouveau président de l’Association des banquiers de Sainte-Lucie, il est soutenu par un ensemble de professionnels du secteur bancaire qui forment l’exécutif, dont la vice-présidente, Mme Gezella Claxton – Senior Country Lead, Republic Bank (EC) Limited ; la secrétaire, Mme Joralee Preville – Corporate Secretary, Financial Investment and Consultancy Services (FICS) Limited ;

Le nouveau président de l’Association des banquiers de Sainte-Lucie est M. Samuel Agiste, qui a été nommé à la tête de l’Association par le Conseil d’administration de la Banque de Sainte-Lucie, en remplacement de Mme Arleta Rate-Mitchel, chargée des relations publiques et de Mme Leona Edward, responsable des finances à Sagicor Finance Inc.

M. Agiste possède plus de 20 ans d’expérience dans les secteurs de la banque, de la finance, de la comptabilité et des investissements. Actuellement directeur administratif (par intérim) de la 1st National Bank St. Lucia Limited, ses responsabilités couvrent un large éventail de domaines, notamment les investissements, les cartes, les locaux, les politiques et procédures, le contrôle opérationnel et les projets. Il a précédemment occupé les fonctions de directeur financier et de directeur des finances.

En tant que directeur des investissements, M. Agiste est responsable de la coordination et de la mise en œuvre de toutes les nouvelles initiatives dans les domaines de l’investissement, de la banque d’affaires et de la gestion de patrimoine, contribuant ainsi à l’expansion et à la réalisation des objectifs et des initiatives stratégiques de la banque.

Avant de rejoindre la 1st National Bank, M. Agiste était directeur des opérations au bureau de First Citizens Investment Services à Sainte-Lucie, qui fait partie de l’équipe offrant des services de courtage et d’investissement dans l’ensemble des Caraïbes orientales. Chez First Citizens, il a occupé diverses fonctions de supervision des opérations d’investissement, de la gestion des liquidités, des opérations de pension, des services à la clientèle et du développement commercial. Il est représentant agréé, titulaire d’une licence délivrée par l’Eastern Caribbean Securities Regulatory Commission (Commission de réglementation des valeurs mobilières des Caraïbes orientales).

M. Samuel Agiste reconnaît que l’intégrité n’est pas simplement un mot à la mode, mais un pilier fondamental pour des pratiques bancaires durables. Il est fermement convaincu que c’est sur cette base que se construisent la confiance et la réputation.

Dans l’Union monétaire des Caraïbes orientales (ECCU), où les institutions financières jouent un rôle essentiel dans la stabilité économique de la région, le maintien de la confiance est primordial. M. Agiste prône la transparence, la conduite éthique et la responsabilité en tant que composantes essentielles de l’intégrité bancaire, les décisions reflétant non seulement la perspicacité financière mais aussi l’adhésion inébranlable aux principes moraux. Il encourage les autres à donner la priorité à l’intégrité dans leurs fonctions, favorisant ainsi une culture de confiance au sein de la communauté bancaire de l’ECCU.

Titulaire du titre d’analyste financier agréé (CFA) et d’une licence en études de gestion, M. Agiste apporte une grande expertise à son nouveau poste.

Sa connaissance approfondie du secteur, combinée à ses compétences en matière de leadership et à sa vision, s’avérera précieuse lorsqu’il occupera le poste prestigieux de président de l’Association des banquiers de Sainte-Lucie, à compter du 23 mai 2024.

SOURCE : Association des banquiers de Sainte-Lucie

