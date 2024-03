Martinique – La SIMAR inaugure une nouvelle résidence pour la jeunesse martiniquaise au cœur de Fort-de-France

Ce mardi 5 mars 2024, la Société Immobilière de la Martinique (SIMAR) a donné le coup d’envoi du chantier de réhabilitation d’un ancien établissement bancaire situé rue Garnier Pagès, en plein cœur de Fort-de-France. Cet événement a eu lieu en présence d’Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat, Bruno Ribac, directeur général de la SIMAR, Didier Laguerre, maire de Fort-de-France, ainsi que d’autres personnalités locales. L’objectif ? Transformer ce bâtiment historique en une résidence moderne destinée aux étudiants et jeunes actifs du territoire.

La cérémonie de lancement a débuté par un mot de bienvenue de Bruno Ribac. Visiblement ému, le directeur général a souligné l’importance de ce projet pour la jeunesse martiniquaise :

“Cette résidence pour étudiants et jeunes actifs contribuera à améliorer les conditions d’hébergement des étudiants, à renforcer leur réussite académique et à promouvoir leur autonomie. Ce projet s’inscrit dans le programme ‘Action Cœur de Ville de Fort-de-France’.”

Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat, n’a pas caché sa fierté de participer à cette initiative :

“Opérateur global de l’habitat d’intérêt public, le groupe CDC Habitat s’engage aux côtés de la SIMAR et du territoire pour poursuivre la construction et la réhabilitation de logements à destination de tous les publics et notamment les plus jeunes. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la convention signée avec la Ville de Fort de France, pour répondre aux enjeux de l’habitat en Cœur de Ville, contribuer à améliorer le cadre de vie, et renforcer le lien social.”