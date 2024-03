MARTINIQUE – Visite de la future résidence Pierre Aliker : Un projet immobilier au service de l’attractivité du territoire et des jeunes !

Sensibiliser , favoriser et promouvoir les métiers du bâtiment nous semble être une mission essentielle pour l’avenir du secteur, pour en assurer sa pérennité et contribuer au développement économique local.”

C’est par ces mots que Fabrice Belliard, Président de FPB Holding, a accueilli les participants à la visite de la future résidence Pierre Aliker ce vendredi 1er mars 2024.

Cette visite a rassemblé, en plus des différents corps de métiers qui oeuvrent sur cette opération : Fernand Odonnat, conseiller exécutif de la CTM, Miguelle Mambert, représentant la DEAL Martinique, Alain Coridon, Président du Comité Territorial d’Action Logement Martinique, Patrick Lecurieux-Durival, Président d’OZANAM Groupe Action Logement, Joris Etienne, directeur du développement et de la maîtrise d’ouvrage chez Ozanam, ainsi qu’une cinquantaine d’élèves du CFA BTP de Martinique accompagnés de leurs professeurs.

UN ENSEMBLE IMMOBILIER AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET DES JEUNES DE MARTINIQUE

Cette résidence Pierre Aliker est un projet de 130 logements et 12 locaux d’activité porté par FPB Holding, à proximité immédiate du CHU et de la Maison de la Femme, de la Mère et de l’Enfant (MFME) de Fort-de-France.

“On a vraiment besoin de ce type de partenariats et de projets pour renforcer l’attractivité du territoire, de plus FPB Holding montre qu’il est possible de réaliser de tels opérations avec une rapidité incroyable“

a souligné Miguelle Mambert de la DEAL Martinique.

Ce programme immobilier a pour ambition d’offrir aux (jeunes) professionnels de santé installés en Martinique un ensemble de logements de qualité à des prix abordables. L’objectif est de faciliter l’accès entre leur lieu de vie et leur lieu de travail, au sein d’infrastructures hospitalières majeures en pleine mutation.C’est également l’occasion de rendre hommage au Dr Pierre Aliker, premier chirurgien martiniquais et adjoint d’Aimé Césaire à Fort-de-France.

UNE VISITE SOUS LE SIGNE DE LA JEUNESSE

Mais ce qui a surtout marqué cette visite, c’est la présence d’une cinquantaine d’élèves du Centre de Formation des Apprentis (CFA) du BTP de Martinique. Accompagnés de leurs professeurs, ces jeunes en formation dans les métiers du bâtiment ont pu découvrir concrètement les différents corps de métier à l’oeuvre sur le chantier.

Pour Fabrice Belliard, recevoir ces apprentis était l’occasion de les sensibiliser à la diversité des métiers du BTP, troisième secteur pourvoyeur d’emplois à la Martinique. Les jeunes ont pu observer au travail maçons, peintres, plombiers, électriciens, grutiers… sous l’œil attentif des compagnons présents.

DES TRAVAUX EN AVANCE SUR LE PLANNING

Fernand Odonnat s’est félicité de l’avancée rapide du chantier, qui devrait se terminer avec 10 mois d’avance sur le planning prévu. La livraison de la résidence est désormais attendue pour le premier trimestre 2025.

“On va à un rythme conséquent et on terminera dans les temps, voire en avance” a-t-il souligné, saluant le travail des équipes.

DES PERSPECTIVES DANS LE BTP POUR LES JEUNES

Les intervenants se sont attachés à présenter les perspectives qu’offre le secteur du BTP, en pleine mutation. Patrick Lecurieux-Durival a rappelé que le groupe Ozanam investit chaque année 30 millions d’euros dans ses constructions et rénovations, avec un budget de près d’un milliard d’euros prévu pour les 10 prochaines années.

“C’est un secteur d’avenir parce que nous avons besoin de vous”

a-t-il lancé aux apprentis. De quoi offrir des débouchés aux futurs professionnels formés au CFA BTP.

RENCONTRE AVEC JORIS ÉTIENNE, DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT À OZANAM

“Notre action a une vraie plus-value”

Pouvez-vous nous résumer votre parcours avant d’arriver chez Ozanam ?

J’ai fait mes études d’ingénieur en région parisienne, puis j’ai travaillé pendant plusieurs années dans la promotion immobilière au sein de grands groupes en métropole. J’occupais des postes en conduite d’opérations et maîtrise d’ouvrage.

Qu’est-ce qui vous a décidé à revenir travailler en Martinique ?

Etant martiniquais à 100%, j’ai toujours gardé un lien très fort avec mon île natale. Mes parents et ma famille vivent toujours ici. J’éprouvais le besoin de revenir pour me rapprocher d’eux, mais aussi pour pouvoir oeuvrer directement pour le développement de mon territoire.

En quoi consistent vos missions chez Ozanam ?

J’occupe le poste de directeur du développement et de la maîtrise d’ouvrage depuis 4 ans maintenant. Avec mon équipe de chargés d’opération, nous sommes en charge de monter les nouveaux projets immobiliers : recherche foncière, contrats avec les propriétaires, montage financier et administratif. Nous assurons également le suivi des travaux Une fois le projet lancé.

Quelle est la spécificité du logement social ?

La particularité quand on travaille chez Ozanam, c’est que l’on construit des logements à vocation sociale, destinés aux personnes aux revenus modestes. Environ 80% de la population martiniquaise est éligible au logement social. Notre action a donc une vraie plus-value sur le territoire.

Etes-vous satisfait de l’avancée du chantier de la résidence Pierre Aliker ?

Oui, nous sommes très satisfaits ! Le chantier avance à un très bon rythme. Grâce à l’implication des entreprises locales et de nos équipes, nous aurons au moins 10 mois d’avance sur le planning initial. C’est une excellente performance dont nous sommes fiers.

Quel message souhaitez-vous faire passer aux jeunes du CFA présents lors de cette visite ?

Je les encourage vivement à considérer les métiers du BTP, qui offrent de vraies perspectives d’avenir ici en Martinique. Le secteur a besoin de leur motivation et de leurs talents. Qu’ils croient en eux et qu’ils n’hésitent pas à se lancer !

REPORTAGE PHOTOS DE ROLAND DORIVAL ET DE FPB