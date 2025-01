“Mayotte Debout” : Un appel urgent des acteurs locaux, à renforcer la relance économique

« L’Histoire jugera l’engagement du gouvernement à répondre aux attentes d’un territoire qui ne demande qu’à se relever. » Marcel RINALDY, président du service développement économique de la CCI Mayotte

Face à des défis sans précédent – crises économiques, cyclone dévastateur, et une économie déjà fragilisée – les acteurs économiques de Mayotte se mobilisent autour du plan “Mayotte Debout”, annoncé par le Premier ministre. Bien que salué comme un pas important, ce plan nécessite des ajustements majeurs pour répondre aux réalités locales. Dans une lettre adressée au gouvernement, les principaux représentants économiques de l’île soulignent les insuffisances et formulent des propositions concrètes pour garantir la relance.

Un plan nécessaire mais insuffisant

Les mesures proposées, bien que significatives, doivent être renforcées pour devenir véritablement opérationnelles. Voici les principales recommandations des organisations signataires :

Zone franche globale :

Annoncée pour une durée de cinq ans, cette mesure est essentielle pour relancer l’économie. Cependant, les acteurs économiques demandent qu’elle inclue : Une exonération totale des cotisations sociales et fiscales.

La prorogation du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) avec un taux porté à 20 %.

Un crédit d’impôt de 30 % sur les investissements, inspiré du dispositif corse. Aides financières d’urgence :

Le plafond actuel de 20 000 € est jugé largement insuffisant. Les signataires recommandent une prise en charge couvrant au moins 50 % des pertes de chiffre d’affaires, ciblant prioritairement les petites entreprises et les artisans, qui représentent le tissu économique local. Prêt “Catastrophe naturelle” :

Ce prêt, destiné à revitaliser les entreprises affectées, doit inclure : Le refinancement des Prêts Garantis par l’État (PGE) non amortis.

Une période d’amortissement allongée à dix ans, avec un différé d’un an. Dispositif exceptionnel d’activité partielle :

Ce mécanisme doit être simplifié et pérennisé, avec : Une prise en charge à 100 %.

Un traitement accéléré des dossiers sous 72 heures.

Les signataires : une mobilisation collective

Les représentants économiques de Mayotte, unis dans cette démarche, incluent :

Bourahima Ali Oussen , président de la CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises).

, président de la CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises). Madi Fahar , président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA).

, président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA). Charles-Henri Mandallaz , président de l’UMIH (Union des métiers et des industries de l’hôtellerie).

, président de l’UMIH (Union des métiers et des industries de l’hôtellerie). Safi Ali , représentante de l’U2P (Union des entreprises de proximité).

, représentante de l’U2P (Union des entreprises de proximité). Abdoul-Karime Bamana , directeur général de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI).

, directeur général de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI). Ben Amine Bourhane, secrétaire général de la CAPEB (Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment).

Ils rappellent la nécessité d’un dialogue constant et d’une co-construction avec les services de l’État pour faire évoluer ce plan avant sa finalisation.

Une relance qui doit être adaptée aux réalités de Mayotte

Les organisations insistent sur la particularité du territoire et la nécessité de mesures audacieuses et adaptées. “Mayotte ne peut se relever qu’avec des dispositifs clairs, ambitieux, et directement en phase avec nos besoins”, écrivent-elles. L’instauration d’une zone franche, couplée à des aides financières robustes et un soutien logistique, sera le pilier d’une relance durable.

Les signataires appellent le gouvernement à agir vite et avec ambition. “L’Histoire jugera l’engagement du gouvernement à répondre aux attentes d’un territoire qui ne demande qu’à se relever”, conclut Marcel Rinaldy, président du service développement économique de la CCI. Mayotte attend des actions concrètes pour transformer ces promesses en résultats tangibles.

Sources et documents disponibles

Les documents, incluant la lettre adressée au Premier ministre et le communiqué de presse, sont disponibles en téléchargement ci-dessous ou ICI.