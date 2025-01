Monseigneur David Macaire exhorte les Martiniquais à la résilience et à l’unité pour 2025

“Une grande capacité de résilience et de renaissance de la Martinique”

Dans son message de vœux pour l’année 2025, Monseigneur David Macaire, archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France, s’inspire de la Montagne Pelée pour illustrer la force et la résilience du peuple martiniquais. Il appelle à la solidarité et à la confiance en Dieu pour surmonter les défis à venir.

La publication ici des Vœux de Monseigneur David Macaire est aussi l’occasion pour l’équipe d’Antilla, de vous souhaiter, et aussi à Notre Pays, une bonne fin d’Année 2024, avec une pensée toute particulière pour les Mahoraises et les Mahorais, qui malgré les défis complexes, doivent continuer à se dire et à penser : “qu’il y aura des jours meilleurs”. COURAGE

Philippe PIED

Dans ses vœux pour l’année 2025, Monseigneur David Macaire, archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France, établit un parallèle entre la Montagne Pelée et l’âme martiniquaise. Il cite Aimé Césaire, qui se définissait comme un “fils de la Pelée”, pour illustrer la nature à la fois explosive et fertile de la société martiniquaise.

En comparant les éruptions soudaines du volcan aux bouleversements sociaux, il souligne la capacité de résilience et de renaissance de la Martinique. La cathédrale devient alors le symbole de cette endurance face aux épreuves du temps.

Face aux défis contemporains, Monseigneur Macaire appelle à la prière, à l’amour mutuel et à la confiance en Dieu pour aborder l’année 2025 avec détermination, en recherchant la liberté, la justice, la vérité et l’unité.

Ce message s’inscrit dans la continuité de ses orientations pastorales pour 2024-2025, où il met l’accent sur la formation des fidèles et la mission évangélique, notamment à travers des événements tels que le Congrès Mission et le Rassemblement de Pentecôte.

Découvrez son message complet dans la vidéo ci-dessous :

