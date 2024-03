Dominica News Online –

Dans sa dernière édition, le Reader’s Digest a classé la Dominique parmi les 20 meilleures destinations pour le miel dans le monde. Dans un article publié le 27 février 2024, le magazine indique que les destinations choisies “commenceront votre vie heureuse par un voyage romantique et excitant que vous n’oublierez jamais” et seront “le voyage le plus rêvé que vous ferez jamais”.

“Vous avez dit oui à la robe (ou au costume) et avez réservé un lieu, un fleuriste et un traiteur”, indique l’article. “Vous avez fait face à des questions budgétaires délicates et à des commentaires non sollicités de la belle-famille, et vous vous êtes penché sur le plan de table. Il est maintenant temps de passer à la vitesse supérieure et de planifier une escapade romantique bien méritée, un voyage unique dont vous vous souviendrez toute votre vie. Et parce que vous n’avez pas besoin d’une chose de plus à penser, nous avons la primeur des meilleures destinations de lune de miel dans le monde”.

L’auteur de l’article, Carrie Bell, a expliqué qu’elle avait choisi ces destinations parce qu’elle avait beaucoup d’expérience dans le domaine de la lune de miel et qu’elle écrivait des articles sur les mariages et les lunes de miel pour des magazines de mariage et de voyage depuis une dizaine d’années.

“Bien sûr, je ne suis pas allée partout (encore), alors j’ai parcouru les critiques de Tripadvisor et j’ai demandé à des amis et à des experts en voyage de me faire part de leurs recommandations”, écrit-elle. “Vous trouverez ci-dessous une liste des 20 meilleures destinations de lune de miel pour un voyage totalement romantique qui semblera taillé sur mesure pour vous deux.

Elle a choisi la Dominique pour le couple qui aime les activités de plein air, en expliquant que l’île est souvent négligée et qu’il s’agit d’un “joyau des Caraïbes” qui n’est pas assez visité.

“Mais l’île de la Nature – avec ses volcans, ses 12 chutes d’eau, ses jacuzzis naturels, ses criques secrètes, ses plages de sable noir, ses ruisseaux d’eau douce et ses forêts tropicales luxuriantes – mérite une attention particulière de la part des couples qui aiment les activités de plein air, en particulier la plongée sous-marine et la randonnée”, a écrit Mme Bell. “De plus, maintenant qu’American Airlines propose un vol direct depuis Miami plusieurs fois par semaine, il est encore plus facile de se rendre dans cet éden au bord de l’Atlantique.

Elle recommande le sentier national de Waitukubuli et le “sentier de kayak de mer en 14 segments, qui longe la totalité de la côte ouest de l’île sur 37 miles”.

“Le Soufriere Outdoor Centre peut coordonner l’équipement, les guides, l’hébergement et les étapes (plongée en apnée, surf de rivière, etc.), que les couples veuillent parcourir l’ensemble du sentier ou seulement certaines portions”, a écrit Mme Bell.

Parmi les autres destinations de la liste figurent les Maldives, Mexico, la Grèce, Kyoto (Japon), les Bermudes, Maui (Hawaï), la côte amalfitaine (Italie), les îles Turks et Caicos, Paris, l’Okanagan (Colombie-Britannique), Santa Fe, le lac de Côme (Italie), Londres, la Cappadoce (Turquie), les îles Caïmans et les îles Galápagos.