Oranger le monde : Une campagne internationale pour mettre fin aux violences faites aux femmes

Chaque année, du 25 novembre au 10 décembre, la campagne « Oranger le monde » mobilise des millions de personnes à travers le globe pour sensibiliser et lutter contre les violences faites aux femmes. En Martinique, cette initiative est soutenue par l’organisation Soroptimist International, qui œuvre activement à l’amélioration des conditions de vie des femmes et des filles. Avec des statistiques alarmantes, telles qu’un féminicide tous les deux mois et trois plaintes par jour pour violences conjugales sur l’île, cette campagne revêt une importance capitale.

Un mouvement international contre les violences faites aux femmes

La campagne Oranger le monde, lancée par l’ONU Femmes, est devenue un symbole de la lutte mondiale contre les violences physiques, sexuelles et psychologiques que subissent les femmes. Chaque année, cette initiative vise à briser le silence et à sensibiliser les populations à la gravité de ce fléau. Avec des actions locales et des événements de grande envergure, l’objectif est clair : mettre fin aux violences et apporter du soutien aux victimes.

En Martinique, la situation est particulièrement préoccupante.

Selon les chiffres fournis par Soroptimist, une femme sur trois a subi des violences, avec 811 faits de violences conjugales rapportés en une seule année. Ces données, bien au-dessus de la moyenne nationale, sont le reflet d’un problème profondément enraciné dans les stéréotypes de genre et la précarité économique, qui rendent difficile l’accès aux services de soutien pour les victimes.

Des actions concrètes pour sensibiliser et mobiliser

Pour répondre à cette urgence, la campagne Oranger le monde en Martinique prévoit une série d’actions du 25 novembre au 10 décembre. Parmi les initiatives phares :

« Tous en Orange » : port d’une tenue ou d’un ruban de couleur orange, symboliquement le 25 novembre , en solidarité

, en solidarité Illumination de monuments en orange : pendant toute la campagne d’activisme, plusieurs bâtiments seront illuminés en orange pour afficher le soutien à cette cause.

Ateliers de sensibilisation en partenariat avec France Travail et des interventions médiatiques pour éduquer le public sur les violences faites aux femmes.

Formation sur le sexisme en milieu professionnel, en partenariat avec le CNFPT, avec des experts pour aborder les inégalités au travail.

Opérations de sensibilisation dans les écoles et auprès des jeunes, incluant l’utilisation d’outils pédagogiques comme le “violentomètre”, permettant d’identifier les signes de violences

Opérations de communication dans les médias, sur les réseaux sociaux et dans les commerces pour informer sur les différentes formes de violences ( « Read the signs »)

Le soutien des entreprises et des acteurs locaux

La campagne Oranger le monde invite également les entreprises locales à s’engager en adoptant le dress code orange, en illuminant leurs bâtiments, ou en diffusant des supports de communication sensibilisant leur personnel et leurs clients. En participant activement à cette campagne, les entreprises et institutions martiniquaises peuvent contribuer à créer un impact social durable et renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes.

Un appel à l’action pour tous les citoyens

Soroptimist International, à travers cette campagne, appelle à la mobilisation de tous : citoyens, entreprises, institutions publiques et organisations. La participation à ces événements vise non seulement à sensibiliser, mais aussi à briser le silence qui entoure souvent ces violences. Avec l’espoir de créer un changement social significatif, l’objectif est de fédérer les énergies pour faire reculer ce fléau sur l’île et au-delà.

Ensemble, stoppons les violences !!

La campagne Oranger le monde en Martinique rappelle l’importance de la lutte contre les violences faites aux femmes. Les actions de sensibilisation prévues cette année visent à éveiller les consciences, tout en offrant un soutien concret aux victimes. Mais pour que cette mobilisation soit vraiment efficace, il est crucial que l’ensemble de la société martiniquaise se mobilise et engage des actions durables pour mettre fin à ces violences.

