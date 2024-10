Ouragan Milton : les larmes de ce météorologiste montrent à quel point le phénomène risque d’être dévastateur

ÉTATS-UNIS – La vidéo sur X a été vue plus de 3,5 millions de fois. Le météorologiste américain John Morales est apparu extrêmement ému sur la chaîne NBC lundi au moment de parler de l’ouragan Milton qui va s’abattre sur la Floride dans les prochaines heures. Il s’en est expliqué au New York Times ce mardi 8 octobre.

Lire aussi Ouragan Milton aux États-Unis : les scientifiques « ahuris » devant l’intensification ultrarapide du phénomène

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, John Morales qui intervient à la télévision depuis de nombreuses années était à l’antenne lorsque des images de modélisation de l’ouragan Milton, classé catégorie 5, sont apparues à l’écran.

Chargé de commenter les images, il a expliqué que c’était un « ouragan incroyable, incroyable, incroyable. Il a plongé… » La voix de John Morales s’est serrée et il a attendu quelques secondes avant de la termine. « La pression est tombée de 50 millibars en dix heures. Je suis désolé. C’est juste atroce », finit-il.

Après ces quelques secondes difficiles, John Morales a repris le contrôle de sa voix et a terminé son explication. Le journaliste Chris Hush a partagé la séquence qui est devenue virale sur X. Quant à John Morales, il a répondu sur le même réseau social : « J’ai hésité à partager cela. Je me suis excusé à l’antenne. (…) Le réchauffement climatique m’a changé. Franchement, vous devriez être chamboulés vous aussi. »

« Il va détruire des vies »

Le météorologiste a été interrogé ce mardi 8 octobre par le New York Times, à qui il a expliqué pourquoi il avait les larmes aux yeux et listé : le choc relatif à l’intensification rapide de l’ouragan, la peur devant l’augmentation des phénomènes météos extrêmes, la frustration de voir la société échouer à réduire la pollution, et l’empathie pour les habitants, les écosystèmes qui vont subir les destructions causées par Milton.

« Il va prendre des vies. Il va détruire des vies. Vous devez être inquiets pour les gens qui sont sur le chemin de l’ouragan », insiste John Morales auprès du quotidien américain.

Après la publication de la vidéo, il explique avoir reçu du soutien des jeunes sur TikTok. « Il se sentent représentés d’une certaine manière. Ils voient cette peur et cette émotion, et c’est ce que les Gen Z [jeunes nés entre la fin des années 1990 et le début des années 2010, NDLR] et Alpha [nés depuis 2010] ressentent. Ils sont anxieux à propos du changement climatique. Et je le suis aussi », affirme-t-il.

Ce pourrait être « la pire tempête » en un siècle, alerte Biden

Et il s’inquiète : « On dit que c’est là, que ça arrive, et le voit se passer devant nos yeux. La crise climatique est là. Ce n’est pas un problème du futur, c’est un problème d’aujourd’hui et il mérite toute notre attention. »

John Morales ajoute que c’est la deuxième fois de sa longue carrière qu’il laisse monter les larmes en direct. La première fois, c’était quand l’ouragan Maria arrivait sur Porto Rico en fin d’année 2017 : « Beaucoup, beaucoup de gens m’ont contacté pour me dire que s’ils ne m’avaient pas vu, ils ne se seraient pas autant préparés. Ils m’ont remercié d’avoir “sauvé leurs vies”. »

L’ouragan Milton doit toucher Tampa, dans le sud de la Floride, tard mercredi soir ou tôt jeudi matin (heure de la côte est des Etats-Unis). Le président Joe Biden a prévenu qu’il pourrait s’agir de « la pire tempête » à frapper la péninsule « en un siècle ».

