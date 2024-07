Paris 2024 : L’escrimeur Yannick Borel remporte la médaille d’argent

Aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Yannick Borel a brillé en remportant une médaille d’argent en épée, démontrant une fois de plus son talent et sa résilience. Cet exploit confirme son statut de pilier de l’escrime française, huit ans après son titre olympique par équipes à Rio.

Yannick Borel, épéiste français, a décroché la médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024. En finale, il a été dominé par le Japonais Koki Kano, perdant 15-9 dans un duel à sens unique. Il a été rapidement mené de deux touches et n’a jamais pu combler cet écart. Malgré ses efforts offensifs, il s’est souvent exposé, permettant à Kano de maintenir son avance. Bien qu’il ait montré de la détermination tout au long de la journée, y compris une victoire en quart de finale à la mort subite (12-11), Yannick Borel n’a pas réussi à décrocher le titre olympique individuel qui manque à son palmarès.

Yannick Borel est un escrimeur français spécialisé dans l’épée, né à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Il est reconnu pour son impressionnante carrière, marquée notamment par une médaille d’or par équipes aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 et plusieurs titres de champion d’Europe et du monde. À 35 ans, Yannick Borel est l’un des piliers de l’équipe de France d’escrime, apprécié pour sa technique, sa force mentale et sa capacité à se dépasser dans les moments décisifs. Ses performances aux JO de Paris 2024, où il a remporté une médaille d’argent, soulignent son endurance et son talent, même après de nombreuses années au sommet de sa discipline.

