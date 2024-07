Paris 2024 :  Sarah-Léonie Cysique remporte la médaille de bronze au Judo

La Guadeloupéenne Sarah-Léonie Cysique a remporté la médaille de bronze en judo, catégorie des moins de 57 kilos, aux Jeux Olympiques de Paris 2024, après avoir été éliminée en demi-finale par la numéro 1 mondiale, Christa Deguchi. Elle a ensuite battu la Géorgienne Eteri Liparteliani pour sécuriser la troisième place, ajoutant ainsi une nouvelle médaille à son palmarès.

Sarah-Léonie Cysique est une judoka française d’origine Guadeloupéenne. Elle a commencé le judo à un jeune âge et s’est rapidement distinguée par ses talents. La jeune antillaise est connue pour sa technique et sa détermination sur le tatami. Elle a gagné en reconnaissance internationale en remportant une médaille d’argent par équipes aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. En plus de ses succès olympiques, elle a également obtenu plusieurs médailles dans les compétitions européennes et mondiales. Sa carrière est marquée par une progression constante et une forte présence dans les grandes compétitions internationales.

Thibaut Charles

Source : Outre-mer La Première

