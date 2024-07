« Petite sélection de livres pour les vacances. »

Outre ses responsabilités officielles (Bâtonnier de l’ordre des avocats, présidente du Gip sur l’indivision) entre autres, Danielle Marceline a de tout temps été la « lectrice » présentant des auteurs antillais divers et de renom. Nous lui avons demandé pour nos lecteurs d’Antilla de sélectionner une dizaine d’ouvrages de genre et de qualité différents qui constituent une liste idéale pour accompagner les vacances. Pour votre plus grand plaisir…

• MARTINIQUE

. Aimé CESAIRE 1913 – 2008

« Toussaint LOUVERTURE . La Révolution française et le problème colonial ». Paru en 1960.

Ouvrage indispensable pour comprendre la révolution haïtienne et les contradictions de la révolution française (quand les intérêts de la France viennent heurter de plein fouet les principes d’égalité promus par la Révolution).

Citation : « Quand Toussaint-Louverture vint, ce fut pour prendre à la lettre la déclaration des droits de l’homme, ce fut pour montrer qu’il n’y a pas de race paria, qu’il n’y a pas de pays marginal, qu’il n’y a pas de peuple d’exception. »

. Patrick CHAMOISEAU 1953

« Texaco ». Paru en 1992. Obtient le prix Goncourt la même année.

Patrick CHAMOISEAU nous fait voyager à travers le temps : Temps de paille (1823-1902) au temps du bois caisse (1903-1945) puis du temps du fibrociment (1946-1960) au temps béton (1961-1980).

Dans une langue qui mélange poésie, récit, roman l’auteur nous permet de nous immerger dans l’évolution de la société de la société martiniquaise de la fin de l’esclavage à la création des quartiers populaires de Fort-de-France.

Les pages « NOU TE KA DES MORNES » demeurent des morceaux d’anthologie.

. Tony DELSHAM 1946 – 2024

« Fanm Déwo ». Paru en 1989

Il s’agit du tome 1 de la saga « Le siècle » qui en comptera 4.

La société martiniquaise est décrite dans toute sa complexité.

Au travers du combat d’une femme résolue à sortir de sa condition c’est toute l’évolution de la société martiniquaise qui est dépeinte.

. Isis LABEAU-CABERIA 1991

« La Prophétie des sœurs serpents ». Paru en 2022

Isis LABEAU-CABERIA fait partie de la nouvelle génération d’écrivain(e)s de la caraïbe.

Son roman a été qualifié par la critique hexagonale d’écoféminisme et de décolonial.

Dans cet ouvrage 3 femmes, 3 imaginaires, 3 époques se télescopent : Nonum, jeune chamane kalinago, Funmilayo, prétresse yoruba arrachée d’Afrique pour être mise en esclavage et Rozenn, paysanne bretonne. Le tout mêlé au regard d’une jeune martiniquaise de 2016.

• GUADELOUPE

. Maryse CONDÉ. 1934 – 2024

« Mets et Merveilles ». Paru en 2015.

De son propre aveu, la cuisine a été, avec la littérature, une de ses passions.

Maryse CONDE avait de qui tenir puisque sa grand-mère a été la cuisinière d’une riche famille pendant de nombreuses années. Maryse CONDÉ lui a rendu hommage dans « Victoire, les saveurs et les mots » paru en 2006.

L’ouvrage est un voyage en cuisine et en littérature. Il révèle aussi une part d’intime de Maryse CONDÉ puisque c’est à la faveur de ses voyages et de ses rencontres que l’on peut accéder à ces mondes.

Maryse CONDÉ a reçu le prix Nobel alternatif en 2018.

. Ernest PEPIN 1950

« Le tambouyè des sans voix ». Paru en 2024.

Ce roman est la dernière publication d’un auteur qui a déjà publié plus de 10 recueils de poésie, autant de romans sans oublier les livres destinés à la jeunesse, ce qui en fait un écrivain majeur de la caraïbe.

L’ouvrage est préfacé par Simone SCHWART-BART ;

Il est inspiré du musicien Vélo, de son vrai nom Marcel LOLLIA, « l’homme à la main d’or ».

Le roman est servi par une écriture puissante et inspirée.

. Gisèle PINEAU 1956

« Mes quatre femmes ». Paru en 2007.

Depuis la parution de son premier roman, « La grande drive des esprits », Gisèle PINEAU s’est imposée dans la littérature antillaise . Elle a son univers, elle a sa langue.

Comme l’indique la 4e de couverture , « Gisèle PINEAU fait revivre ses quatre femmes dans la geôle noire de la mémoire. Quatre femmes, quatre époques de l’histoire antillaise, quatre inoubliables destins. »

* SAINTE-LUCIE

. Derek WALCOTT 1930 – 2017

« Café Martinique ». Paru en 1998, en anglais.

Poète, homme de théâtre, universitaire Derek WALCOTT a écrit une quarantaine de pièces de théâtre et une vingtaine de volumes de poésie.

Il est prix Nobel de littérature en 1992.

Il se définit ainsi : « Je ne suis qu’un nègre rouge qui aime la mer. J’ai reçu une solide éducation coloniale. J’ai du hollandais en moi, du nègre et de l’anglais. Soit je ne suis personne soit je suis une nation. »

« Café Martinique » comprend quatre parties dont le discours prononcé lors de la réception du prix Nobel et une lettre à Patrick CHAMOISEAU .

• HAITI

. Yannick LAHENS 1953

« Bain de lune ». Paru en 2014.

Quand paraît cet ouvrage Yannick LAHENS est une écrivaine confirmée.

C’est aussi une femme engagée qui a participé au cabinet du ministre de la culture Raoul PECK en 1995.

Elle a été directrice du projet « la route de l’esclavage en Haïti ».

« Bain de lune » a pour décor la paysannerie haïtienne et restitue les rapports sociaux et de pouvoirs dans toutes les formes de violence.

« Bain de lune » obtient le prix Fémina en 2014.

. Jacques ROUMAIN 1907 – 1944

« Gouverneurs de la rosée ». Paru en 1944.

C’est l’histoire de Manuel, travailleur haïtien parti à Cuba couper la canne. Il revient au pays après quelques années et ne reconnaît plus la terre qu’il a quittée : elle était fertile, elle est devenus stérile, ravagée par la sécheresse car l’eau a disparu. Les luttes fratricides ont remplacé l’entraide et le partage : il n’y a plus de « combit ».

Dans une langue somptueusement poétique, Jacques ROUMAIN décrit le combat de Manuel pour redonner vie à la terre, pour redonner l’espoir à la communauté.

« Gouverneurs de la rosée » est aussi une histoire d’amour, belle et triste, toute en pudeur et une ode à la nature.

C’est un classique de la littérature, intemporel.

• TRINIDAD

CLR JAMES 1901 – 1989

« Les Jacobins noirs ». Toussaint Louverture et la révolution de Saint-Domingue ». Paru en 1935.

Ouvrage – qui fait pendant au « Toussaint Louverture » d’Aimé CESAIRE – indispensable pour comprendre l’importance de la colonie de Saint-Domingue pour la France ( 2/3 de son commerce extérieur), la composition de la société, la nature et l’importance de chaque catégorie sociale, le rôle de Toussaint-Louverture, l’abolition de l’esclavage, la guerre de l’indépendance.

