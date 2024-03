Pierre rencontre le procureur général et la police face à la recrudescence des “fusillades insensées

Dominica on line.

Le Premier ministre Philip J. Pierre est rentré plus tôt que prévu du sommet de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) qui s’est tenu en Guyane, alors qu’une recrudescence de la violence meurtrière par arme à feu a été constatée à Sainte-Lucie.

Jusqu’à présent, en 2024, l’île a enregistré 19 homicides, pour la plupart liés à des armes à feu.

Le bureau de M. Pierre a révélé qu’à son retour, il s’était immédiatement occupé d’affaires d’État urgentes.

À cet égard, le premier ministre, responsable de la sécurité nationale, a rencontré le procureur général et la police.

“Mettre un terme aux fusillades insensées reste une priorité absolue pour la police et le gouvernement”, a déclaré le bureau de M. Pierre dans un message publié sur Facebook.

Le Premier ministre a reçu un rapport d’étape sur les efforts déployés par les forces de l’ordre pour poursuivre les individus et leurs complices impliqués dans une série de fusillades.

Selon le communiqué, en tant que ministre de la sécurité nationale, M. Pierre donne la priorité à la sécurité des citoyens en allouant les outils, l’équipement et les ressources nécessaires pour donner à la Royal Saint Lucia Police Force (RSLPF) l’avantage tactique dans l’exercice de ses fonctions afin de servir et de protéger nos communautés et notre pays de manière sûre et efficace.