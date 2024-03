Les étudiants pourront bientôt suivre une formation de pilote à la Barbade L’UWI Cave Hill propose deux nouvelles licences

Source: Loop News Il y a 11 heures

L’UWI encourage les carrières dans l’aviation avec une nouvelle licence

L’Université des Indes occidentales (UWI) a audacieusement cherché à combler les lacunes du secteur régional de l’aviation en ajoutant deux nouvelles licences.

À partir de la nouvelle année universitaire 2024/2025, le campus de Cave Hill de l’UWI introduira un baccalauréat en administration des affaires en gestion de l’aviation et un baccalauréat en administration des affaires en gestion de l’aviation avec une licence de pilote.

S’adressant aux médias locaux lors de la signature d’un protocole d’accord avec InterCaribbean Airways, le Pro Vice-Chancellor et Principal du Cave Hill Campus, le Professeur Clive Landis a déclaré :

“Ces deux nouveaux programmes universitaires passionnants ont été élaborés en collaboration avec BAASeC [Barbados Aircraft and Aviation Services Company Limited] au niveau national et, au niveau du cicuit, avec Canadian Aviation Electronics [CAE Inc], l’une des entreprises aéronautiques les plus respectées qui assure la formation pour les compagnies aériennes internationales.

Le vice-chancelier de l’UWI a ajouté que le protocole d’accord avec la compagnie aérienne régionale – InterCaribbean – soulignait l’engagement de l’université à contribuer au développement et à la durabilité de l’industrie aéronautique.

“En signant ce protocole d’accord, nous nous engageons en fait à promouvoir l’idée d’un voyage sans rupture dans notre région, en jetant un pont entre les îles, les cultures et les aspirations. Le protocole d’accord prévoit un vaste champ de compréhension entre l’UWI et InterCaribbean Airways dans quatre domaines : la recherche, l’analyse, le développement de la main-d’œuvre et la défense des intérêts.

“Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire qu’une approche globale est nécessaire pour ramener le transport aérien dans les Caraïbes au niveau requis, en particulier le transport interrégional, qui a été malmené par des chocs externes excessifs”, a-t-il poursuivi.

Dion Greenidge, directeur général de la Sagicor Cave Hill School of Business and Management, a indiqué que la licence serait un engagement intensif de trois ans à temps plein.

Pour les candidats au Bachelor of Business Administration in Aviation Management avec une licence de pilote, la formation au sol commencera au semestre 2, année 1, entre janvier et mai.

“L’intégration de l’école de pilotage et de la formation au sol permettra aux élèves-officiers d’obtenir la licence en gestion d’entreprise dans le domaine de l’aviation avec une licence de pilote commercial. Cela leur permettra d’accéder à des postes de premier officier au sein d’une compagnie aérienne commerciale ou d’un opérateur aérien à la Barbade, dans les Caraïbes orientales et au-delà”.

“Les étudiants qui souhaitent obtenir une licence de pilote professionnel suivront la formation au sol en même temps que la licence en administration des affaires dans le domaine de l’aviation, au cours des années 1 et 2 de leur programme à temps plein sur le campus de Cave Hill de l’UWI”, a-t-il précisé.

Au cours de la troisième année du baccalauréat, les étudiants passeront au volet formation au pilotage du programme, qui sera dispensé à CAE Inc. à Phoenix, en Arizona, tout en suivant leurs cours supplémentaires de façon virtuelle.