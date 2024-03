Trinidad: Rowley demande aux artistes de nettoyer les paroles de la musique.

GREGORY MC BURNIE

Le gouvernement n’a pas l’intention d’interdire la musique de Trinibad, mais il demande aux professionnels de la musique d’aider à “nettoyer” les paroles.

Le Premier ministre a lancé cet appel lorsqu’il a abordé la question de la musique et de son lien avec la violence en s’adressant aux médias à son retour de la 46e réunion ordinaire de la conférence des chefs de gouvernement de la Caricom, qui s’est tenue en Guyane mercredi.

M. Rowley a été interrogé sur la prolifération de chansons aux paroles violentes et sur son impact sur les jeunes, compte tenu de la situation actuelle en matière de criminalité.

Il a déclaré : “Le consensus général est que l’art, y compris la musique, a un effet sur la forme humaine et la condition humaine. Et si l’expression de cet art, de cette musique, promeut et glorifie la violence négative, il est clair qu’elle doit être condamnée.”

Cette déclaration intervient quelques jours après que le président guyanais Irfaan Ali a déclaré que la musique des Caraïbes ne devait pas être détournée par des artistes véhiculant des messages antisociaux.

M. Rowley a déclaré que, bien que la question ait été débattue, l’interdiction des chansons aux paroles violentes est une décision inefficace.

“Interdire quelque chose, c’est simplement le rendre plus attrayant pour ceux qui voudraient l’utiliser. Dans le monde technologique d’aujourd’hui, on ne peut pas interdire quelque chose comme ça, parce qu’on peut dire qu’on ne veut pas que ce soit so Trinidad , qu’on ne veut pas que ce soit dans un espace public, mais les médias sociaux feront en sorte que ce soit disponible pour tous ceux qui le veulent”.

Selon lui, il s’agit d’un problème mondial, car la facilité d’accès à l’internet rend difficile l’interdiction de quoi que ce soit.

Il fut un temps où l’on disait : “Ne l’imprimez pas dans le journal”, et c’était fini. Mais aujourd’hui, tout le monde est éditeur. C’est donc le dilemme dans lequel nous nous trouvons”.

Il a ajouté que personne ne devrait hésiter à condamner une forme d’art qui “fait appel à la nature abandonnée et à notre pire condition” et qui encourage la violence.

M. Rowley a déclaré que même si une interdiction n’avait pas de sens, des restrictions pouvaient être mises en place.

“Nous ne pensons pas qu’il faille tenter d’interdire… mais nous pouvons restreindre, dans les espaces publics et sur les ondes publiques, certains soi-disant genres de mauvais goût.

Il a suggéré que la responsabilité de dire ce qui est acceptable incombe également au grand public.

“Nous devons simplement être réalistes (et demander) ce qui se passe et ne pas avoir peur de dire que nous acceptons ou que nous n’acceptons pas.

Il a ajouté que les acteurs de l’industrie musicale locale devaient également jouer leur rôle.

“Ceux qui sont dans l’industrie de la musique et qui comprennent que des dommages peuvent être causés ici. Ils peuvent être en mesure d’apporter leur aide en ce qui concerne le respect, pour dire les choses simplement, en nettoyant les paroles”.

M. Rowley a déclaré que le partenariat de la région avec les États-Unis avait déjà porté ses fruits dans la lutte contre le commerce illégal d’armes à feu.

Notant que tous les pays de la Caricom sont confrontés à une recrudescence de la criminalité, M. Rowley a déclaré qu’un accord conclu à l’issue du symposium régional sur la criminalité organisé l’année dernière au Hyatt avait permis aux autorités de saisir plus de 300 armes à feu destinées à la région.

Il a ajouté que la Caricom avait mis en place une unité de renseignement sur les armes à feu, qui a joué un rôle essentiel dans cette réussite.

Nous avons mené une opération appelée “Hammerhead”. Il s’agissait d’un exercice de trois semaines qui a débuté le 11 septembre 2023 et qui a été largement encouragé et dirigé par le ministère américain de la sécurité intérieure, en collaboration avec Caricom Impacs.

“Cet exercice a permis de saisir 318 armes à feu, 348 chargeurs et 19 270 munitions qui se dirigeaient vers nous.

“Il est plus que probable que ces armes auraient atterri sur nos territoires sans cet exercice. On ne peut qu’imaginer ce que cela aurait ajouté à l’horreur que nous vivons déjà à la suite de cet exercice et de la manière dont nous avons procédé”.

Il a ajouté que l’opération avait également permis d’instruire 25 affaires de trafic international d’armes à feu, et qu’il était prévu d’inculper et d’arrêter plusieurs personnes aux États-Unis.