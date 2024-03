Trinidad and Tobago : Le Premier ministre Keith Rowley a déclaré que la Communauté des Caraïbes (CARICOM) publiera une déclaration sur la situation actuelle en Palestine, appelant Israël à cesser son offensive contre la Palestine et à mettre fin à la saisie des terres palestiniennes.

Cette déclaration réitère les appels précédents de la CARICOM en faveur d’un cessez-le-feu, position qu’elle a adoptée depuis l’escalade du conflit en octobre de l’année dernière.

S’exprimant lors d’un point presse mercredi à l’aéroport international de Piarco après avoir participé à la 46e conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM en Guyane, M. Rowley a déclaré que la CARICOM demandait à Israël de mettre fin à son offensive contre le peuple palestinien.

“Nous avons discuté de la situation au Moyen-Orient, où se déroule une guerre épouvantable, voire un génocide. Comme de nombreux pays du CARICOM, nous avons réservé notre position en dehors des Nations unies pour faire des commentaires sur la situation…Mais lors de la réunion du CARICOM à Georgetown, Trinité-et-Tobago s’est engagée à prendre position avec ses collègues et à faire une déclaration très ferme sur la situation au Moyen-Orient. Nous avons appelé à un cessez-le-feu, nous avons appelé à soutenir l’initiative des deux États et nous avons appelé Israël à cesser de s’emparer des terres palestiniennes, étant entendu que toutes ces actions apporteront la paix et la sécurité, à la fois pour Israël, et la dignité et la paix pour le peuple palestinien.”

Il a ajouté que la CARICOM allait publier une déclaration affirmant cette position.

L’’Associated Press a rapporté que plus de 30 000 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, il y a près de cinq mois.

Selon les rapports, une frappe sur une foule de personnes attendant de l’aide dans la ville de Gaza a tué et blessé au moins 70 Palestiniens qui faisaient la queue pour obtenir de l’aide humanitaire et 280 autres personnes ont été blessées – les fonctionnaires de l’ONU ont déclaré qu’un quart de la population est affamée.

Après la frappe, le ministère de la santé de Gaza a déclaré que le nombre de morts palestiniens dus à la guerre dans le territoire s’élevait à 30 035, et que 70 457 autres personnes avaient été blessées. Le ministère ne fait pas de distinction entre les combattants et les non-combattants. Israël affirme avoir tué 10 000 militants, sans fournir de preuves.

L’offensive aérienne, maritime et terrestre lancée par Israël en réponse à l’attaque du Hamas du 7 octobre a causé une dévastation généralisée de la ville de Gaza, l’isolant en grande partie du reste du territoire pendant des mois, avec peu d’aide entrante.