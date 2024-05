Quatorze écoles en lice pour le concours annuel d’orthographe du DAT

Dominica News Online –

Lors d’un événement prévu le 30 mai 2024 au Public Service Union Building, huit écoles primaires et six écoles secondaires participeront au concours d’orthographe de la Dominica Association of Teachers. Ces établissements ont été rigoureusement sélectionnés sur la base de leurs performances lors des concours de district organisés précédemment.

Parmi les écoles primaires en lice pour la première place, on trouve le Roosevelt Douglas Primary, le Savanne Paille Primary, le St. Mary’s Primary, le Lighthouse Christian Academy, le Goodwill Primary, le Wesley Primary, le Castle Bruce Primary et le Newtown Primary. Chacune de ces écoles désignera deux élèves pour la représenter, chaque élève étant confronté à une liste difficile de quinze mots.

De même, les écoles secondaires participant à la compétition sont la Convent High School, la Dominica Grammar School, la Wesley High School, l’Orion Academy, la Portsmouth Secondary School et la St. À l’instar de leurs homologues du primaire, chaque école secondaire enverra également deux élèves en compétition, chacun s’attaquant à une liste de trente mots.

Le grand gagnant sera déterminé par les notes combinées des écoles primaires et secondaires. En outre, l’élève ayant obtenu le score le plus élevé dans les écoles secondaires sera reconnu comme le meilleur élève de sa catégorie.

Les concurrents des écoles primaires sont D’Andre Roberts de la Roosevelt Douglas Primary, Caleb George de la Coulibistrie Primary, Gelana Auguiste de la Lighthouse Christian Academy, Jeffon Romain de la Savanne Paille Primary et Jahmanel Cornelius de la Roosevelt Douglas Primary.

L’ouverture officielle de l’événement devrait donner lieu à de brèves remarques de la part de dignitaires tels que le ministre de l’éducation, des ressources humaines, de la planification, de la formation professionnelle et de l’excellence nationale ou son représentant, un représentant de la société d’édition McMillian et le président de l’association des enseignants de la Dominique.

“Le DAT tient à exprimer sa plus sincère gratitude à McMillian Publishing Company du Royaume-Uni et à Jays Bookstore, les principaux sponsors du concours, ainsi qu’à Josephine Gabriel et à sa compagnie pour leur précieuse contribution. Nous espérons que de nombreuses autres entreprises de la Dominique contribueront davantage au développement de l’éducation de nos élèves”, a déclaré le DAT.

Le président du DAT, Mervin Alexander, a déclaré dans un communiqué : “Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer au développement de nos élèves”.

