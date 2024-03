Quatrième observation annuelle de l’Heure de la Terre en Dominique

Dominica news.

Depuis plus de quarante ans, la Fondation nationale pour le développement de la Dominique (NDFD) poursuit sans relâche sa mission de soutien à la croissance des petites et microentreprises (PME) en Dominique. Tout au long de cette période, elle a également servi de force motrice pour le changement positif et l’innovation au sein de la communauté.

Conformément à son engagement, le NDFD a récemment introduit son programme vert, qui vise à guider et à soutenir les petites entreprises et les particuliers dans l’adoption de pratiques durables sur le plan environnemental, à la fois dans leurs activités quotidiennes et dans leur vie personnelle.

Au cœur de cette initiative se trouve l’appel urgent à répondre aux préoccupations environnementales pressantes, en particulier la menace imminente du changement climatique. L’un des principaux mouvements mondiaux en faveur de l’action environnementale est l'”Heure de la Terre”. À l’origine, il s’agissait d’un simple événement d’extinction des lumières à Sydney, en Australie, en 2007. Depuis, Earth Hour est devenu un mouvement populaire de grande ampleur qui s’étend à plus de 185 pays et territoires. Il vise à mobiliser des millions d’individus et d’organisations dans le monde entier afin qu’ils prennent des mesures concrètes pour protéger la planète.

Prévue pour le samedi 23 mars 2023, de 20 h 30 à 21 h 30, l’Heure de la Terre offre une occasion unique d’agir collectivement. C’est pourquoi le NDFD invite cordialement à participer à cet événement mondial, en encourageant l’engagement par le biais de diverses activités décrites dans les documents d’accompagnement ou par le biais d’initiatives innovantes alignées sur les objectifs du programme.

Les participants sont invités à documenter leurs contributions, ce qui permettra non seulement d’évaluer l’impact collectif, mais aussi de faciliter le partage des connaissances avec les autres participants du monde entier. Afin d’amplifier la portée de ces efforts, les individus sont encouragés à utiliser les hashtags officiels tels que #EarthHour, #EarthHourDominica, et #BiggestHourforEarth sur les plateformes de médias sociaux.

En conclusion, le programme vert du NDFD et sa participation à l’Heure de la Terre illustrent son engagement continu à promouvoir le développement durable et la gestion de l’environnement en Dominique et au-delà.

Les personnes intéressées par de plus amples détails ou cherchant de l’aide pour faciliter la participation peuvent trouver plus d’informations ici.