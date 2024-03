Dominique: L’OTC mettra les Caraïbes à l’honneur lors de Routes Americas 2024 à Bogotá

Organisation du tourisme des Caraïbes –

L’Organisation du tourisme des Caraïbes (CTO) est prête à avoir un impact positif sur Routes Americas à Bogota, en Colombie, la semaine prochaine. Ce premier forum de développement des services aériens réunissant les Amériques rassemble des décideurs de haut niveau des principales compagnies aériennes, aéroports et autres acteurs du tourisme et de l’aviation de la région.

La délégation du CTO, dirigée par la secrétaire générale et PDG Dona Regis-Prosper et Faye Gill, directrice des services aux membres, sera présente au centre d’affaires et d’exposition CORFERIAS du 19 au 21 mars 2024.

“À une époque où la connectivité est le moteur de la reprise et du progrès, notre participation à Routes Americas est une étape importante pour les Caraïbes. C’est une plateforme qui nous permet d’amplifier notre présence et de forger des partenariats essentiels au sein de l’écosystème mondial de l’aviation”, a souligné Mme Regis-Prosper. “Cela fait partie intégrante de notre engagement continu à améliorer la visibilité de la région et à favoriser des interactions significatives qui ouvrent la voie à davantage de connexions vers et au sein des Caraïbes.”

En prévision de Routes Americas, le CTO, en collaboration avec Airport Strategy & Marketing (ASM), a récemment organisé à la Barbade une formation novatrice de deux jours sur le développement des routes aériennes, intitulée “Aviation Marketing, Incentives & Negotiation” (marketing, incitations et négociations dans le domaine de l’aviation). Selon M. Regis-Prosper, cette initiative représente une étape cruciale dans la stratégie de l’organisation visant à améliorer l’accès aérien à destination et en provenance des Caraïbes.

Tout au long des trois jours que durera l’événement en Amérique du Sud la semaine prochaine, les délégués participeront à un programme immersif comprenant des réunions en face à face, des possibilités de réseautage et l’accès à des informations exclusives sur l’industrie.

L’un des temps forts de l’événement sera le débat sur la compétitivité de l’aviation dans les Caraïbes, prévu le mardi 19 mars, de 14 h 35 à 15 h 20. Les intervenants sont Kenneth Romer (directeur général adjoint, ministère du tourisme, des investissements et de l’aviation des Bahamas) ; Trevor Sadler (PDG, interCaribbean Airways) ; Hans van de Velde (PDG, Windward Islands Airways International – WINAIR) ; Rafael Echevarne (directeur général pour l’Amérique latine et les Caraïbes, Conseil international des aéroports – ACI) ; et Peter Cerdá (vice-président régional, Amériques, IATA), avec David Appleby (directeur, ASM) comme modérateur.

Cette session explorera le paysage concurrentiel du secteur de l’aviation dans les Caraïbes, en soulignant les efforts pour stimuler la connectivité aérienne dans la région et vers les marchés émergents d’Amérique du Sud et d’Europe. Malgré les difficultés rencontrées par plusieurs destinations pour retrouver les niveaux de fréquence des vols et de disponibilité des sièges d’avant 2019, la discussion promet de mettre au jour des approches stratégiques pour la reprise financière et du trafic et d’explorer de nouvelles voies de croissance dans le secteur de l’aviation.

Pendant la conférence, l’équipe du CTO rencontrera ses membres et ses partenaires aériens. Le stand du CTO sur le thème des Caraïbes sera situé au stand S24.