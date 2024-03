La police arrête et fouille des étudiants à Castries

Malgré une fouille minutieuse, la police n’a procédé à aucune arrestation et n’a trouvé aucun objet interdit lorsqu’elle a arrêté et fouillé plusieurs étudiants à Castries, mardi vers 15 h 15.

Le comportement de l’étudiant a apparemment attiré l’attention des forces de l’ordre, qui ont confisqué des couteaux et des cutlasses à d’autres personnes au cours des derniers jours.

Les agents ont renforcé leur présence dans la capitale à la suite d’une série de violences impliquant des élèves après l’école.

Dans l’un des incidents les plus récents, deux adolescents ont été transportés d’urgence à l’hôpital OKEU à la fin du mois dernier après avoir été blessés tous deux à Castries.

Vers 15h45, un élève de treize ans a été attaqué par un groupe de jeunes hommes brandissant des couteaux et des machettes dans la rue Manoel.

.

Quelques minutes plus tard, un étudiant du Sir Arthur Lewis Community College (SALCC), âgé de 19 ans, a également été attaqué par un groupe de jeunes hommes armés de couteaux et de machettes.

La violence a également éclaté dans les locaux scolaires.

Les autorités pensent qu’il existe un lien entre les agressions d’étudiants et la culture des gangs Sixx et Seven importée de Trinité-et-Tobago.