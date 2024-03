Sainte-Lucie accueillera le symposium caribéen sur le cannabis

Le gouvernement de Sainte-Lucie, par l’intermédiaire du ministère du commerce, de l’industrie manufacturière, du développement des entreprises, des coopératives et de la consommation, s’est engagé dans la révision et l’élaboration d’une politique, d’une législation et d’un cadre réglementaire pour le cannabis à Sainte-Lucie.

Conformément à ces avancées, le gouvernement de Sainte-Lucie organisera un symposium sur le cannabis de deux jours, les 19 et 20 mars 2024, dans le cadre d’une discussion politique régionale ouverte sur les questions relatives au cannabis.

Ce symposium permettra aux parties prenantes et aux autorités compétentes en matière de cannabis de la région d’avoir des discussions franches sur certains des problèmes et des défis rencontrés dans la région.

Ces séances de réflexion et d’échange d’informations devraient permettre d’élaborer un plan efficace pour traiter des questions similaires à Sainte-Lucie.

Des représentants de la Cannabis Licensing Authority of Jamaica, de la Medicinal Cannabis Authority d’Antigua-et-Barbuda, de la Medicinal Cannabis Authority of Federation of Saint Christopher (Saint Kitts) and Nevis, de la Medicinal Cannabis Licensing Authority de la Barbade, de la Regulated Substances Authority de Sainte-Lucie et de la Medicinal Cannabis Authority de Saint-Vincent-et-les-Grenadines devraient participer activement à ces discussions.

Par la suite, un protocole d’accord sera signé par les parties susmentionnées, guidées par un intérêt commun à établir et à maintenir des régimes solides, inclusifs et sûrs entourant la culture, la fabrication, la vente et l’utilisation du cannabis dans les différents États de la région.

Ce protocole d’accord établira en fait le Forum caribéen du cannabis, un mécanisme destiné à encourager et à accueillir des discussions conjointes sur des questions nationales, régionales ou internationales liées au cannabis et pertinentes pour la région des Caraïbes.

M. Dylan Norbert-Inglis, juriste principal au ministère du commerce, a déclaré en prévision de l’impact du prochain symposium : “La création du Caribbean Cannabis Forum élargira le débat et fournira des exemples concrets de meilleures pratiques basées sur des modèles éprouvés. Nous espérons que les difficultés éventuelles seront identifiées rapidement, afin qu’elles puissent être traitées de manière adéquate avant la mise en œuvre complète du régime législatif de Sainte-Lucie en matière de cannabis”.

SOURCE : Ministère du commerce, de l’industrie, du développement des entreprises, des coopératives et de la consommation