Qui travaille en Martinique ? Depuis trois ans, le privé recule

Fin juin 2026, la Martinique comptait 131 045 emplois salariés, 325 de moins qu’un an plus tôt et 1 693 de moins qu’au sommet de juin 2023. Le recul tient tout entier au secteur privé ; l’emploi public, lui, se maintient. Et dans les entreprises, les heures payées baissent aussi.

Les chiffres clés 131 045 emplois salariés à la fin juin 2026 −1 693 emplois salariés depuis juin 2023 88 018 emplois dans le privé, −2,3 % depuis juin 2023 −1,1 % d’heures payées dans le privé sur un an (juin 2026, provisoire)

Au plus bas depuis la fin 2022

Au deuxième trimestre 2026, l’emploi salarié martiniquais s’établit à 131 045 emplois, en données corrigées des variations saisonnières. Il perd 402 emplois sur le trimestre, une estimation encore provisoire, et 325 sur un an, soit −0,2 %. C’est son niveau le plus bas depuis le troisième trimestre 2022.

Le mouvement n’est pas nouveau. Le sommet de la série, suivie depuis 2011, date du deuxième trimestre 2023, avec 132 738 emplois salariés. Il couronnait une forte progression : +8 241 emplois entre juin 2019 et juin 2023, malgré le creux de 2020. Depuis, dix trimestres sur douze ont été en baisse, et l’île a perdu 1 693 emplois salariés, soit −1,3 % en trois ans.

L’emploi salarié en Martinique, en fin de trimestre, de 2011 au 2e trimestre 2026 (données corrigées des variations saisonnières ; dernier point provisoire).

Le privé recule, le public se maintient

Le secteur public compte 43 027 emplois salariés à la fin juin 2026, soit 32,8 % de l’emploi salarié. C’est 134 de plus qu’un an auparavant (+0,3 %) et 384 de plus qu’en juin 2023.

Le secteur privé porte donc seul la baisse. Il compte 88 018 emplois salariés, 459 de moins en un an (−0,5 %) et 2 077 de moins qu’en juin 2023 (−2,3 %).

Le recul tient tout entier au secteur privé ; l’emploi public, lui, se maintient.

Moins d’heures payées dans les entreprises

Les heures rémunérées des salariés du privé, hors agriculture, vont dans le même sens. En juin 2026, elles reculent de 1,1 % par rapport à juin 2025, un chiffre encore provisoire. Cinq des six premiers mois de 2026 sont en baisse sur un an. D’un mois à l’autre, ces évolutions restent sensibles au calendrier : un mois qui compte moins de jours ouvrés que l’année précédente paie mécaniquement moins d’heures.

Selon nous, des heures payées qui reculent plus vite (−1,1 % en juin 2026) que les emplois du privé (−0,5 % sur un an à la fin juin 2026) signalent une activité qui ralentit : une entreprise réduit souvent les heures avant de réduire les effectifs. Les deux mesures n’ont pas exactement le même champ, les heures excluant l’agriculture ; la comparaison indique une tendance, pas un écart précis. Elle rend cette lecture plausible, sans la démontrer.

Heures rémunérées des salariés du privé hors agriculture, évolution sur un an, de janvier 2025 à juin 2026 (juin 2026 provisoire).

La Martinique face aux autres Outre-mer

Sur un an, à la fin juin 2026, l’emploi salarié progresse de 2,2 % en Guyane et reste stable à La Réunion (+0,1 %) ; il recule de 0,2 % en Martinique et de 0,7 % en Guadeloupe. Mayotte n’est pas couverte par ces estimations.

Les heures payées suivent la même ligne de partage : −1,8 % en Guadeloupe en juin 2026, +3,8 % en Guyane. Les deux îles des Antilles suivent la même pente ; la Guyane est le seul de ces territoires où les effectifs progressent nettement, et le seul des trois suivis où les heures progressent aussi.

Le poids du public, enfin, est proche d’un territoire à l’autre, sauf en Guyane : 43,2 % de l’emploi salarié en Guyane, 32,8 % en Martinique, 31,7 % en Guadeloupe et 31,1 % à La Réunion, à la fin juin 2026.

Évolution de l’emploi salarié sur un an, du 2e trimestre 2025 au 2e trimestre 2026. Mayotte n’est pas couverte.

Ce que ces chiffres ne disent pas Ils ne comptent que les emplois salariés : ni les indépendants, ni les chefs d’entreprise non salariés, ni l’emploi non déclaré. Les estimations trimestrielles sont révisées à chaque publication, et le dernier mois des heures payées est provisoire. Enfin, ils ne mesurent pas le chômage : un emploi en moins n’est pas forcément un demandeur d’emploi en plus.

Sources

Cet article s’appuie exclusivement sur des sources officielles : données des administrations et des organismes publics. Les mesures chiffrées qui ne sont pas reprises d’un tiers sont les nôtres.

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