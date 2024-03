Recherchons bénévoles pour événement sportif le 2 juin 2024 à Sainte-Luce

Madame, Monsieur,

Nous sommes MadinTri, une toute nouvelle association sportive martiniquaise qui a pour projet d’organiser un triathlon international, le Groupimo MadinTri, qui aura lieu à Sainte-Luce, sur la plage de Gros Raisins le 2 juin 2024.

Le Groupimo MadinTri sera un Triathlon d’envergure qui comprend donc 3 disciplines: la natation, le vélo et la course à pied.

Notre manifestation prévoit plusieurs courses :

1/ la “course XS” pour néophytes qui consiste en 375m de natation, 10km de vélo et 2.5km de course à pied. Cette course débute à 6h30 et durera entre 35 minutes et 1h20 en fonction des athlètes;

2/ la course phare “course M” avec aussi des professionnels consiste en 1500m de natation, 40km de vélo, et 10km de course à pied. Cette course débutera à 7h15, les premiers mettront 2h, le parcours fermera à 10h30.

Il y aura aussi des Aquathlons pour les enfants, qui consistent en 50m de natation, suivi de 500m de course à pied.

Pour cet événement, nous recherchons des bénévoles pour nous aider sur le parcours de course à pied. Nous cherchons une quarantaine de personnes.

Les taches à faire par les bénévoles:

Être présent sur site dès 5h30;

Se poster aux endroits clés pour aider à diriger les coureurs;

Informer/renseigner les passants sur la course afin qu’ils soient au courant de la course et ne gênent pas les coureurs dans leur effort;

Préparer et donner des boissons fraiches (eau et coca) aux coureurs le long du parcours;

Préparer et donner de la nourriture (fruits, croissants, gâteaux etc…) et des boissons fraiches aux coureurs à l’arrivée.

Les bénévoles recevront chacun un tee-shirt de l’événement et auront accès aux boissons et nourriture disponibles après l’arrivée.

Si vous avez parmi vos adhérents des amoureux du sport sous toutes ses formes, c’est l’occasion pour eux

de participer à un événement exceptionnel

de rencontrer des sportifs de l’élite internationale et nombre de triathlètes,

de se renseigner sur cette discipline et qui sait?

de participer à la prochaine édition du MadinTri 😉

Vous pouvez nous joindre sur info@madintri.com ou au 0696037808

Nous vous remercions pour votre attention et espérons pouvoir échanger de vive voix très bientôt!

Sportivement vôtre,

Maggy Dalmat Kasten

Responsable Bénévoles pour MadinTri